Türkiye Girişimcilik Ekosistemi, İkinci Çeyrekte Yükseliş Gösterdi

Türkiye girişimcilik ekosistemi, yılın ikinci çeyreğinde 46 işlemle 857,9 milyon dolarlık hacme ulaştı.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporunun 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, küresel girişimcilik piyasasında yaşanan genel düşüşe rağmen Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlar işlem hacmi bakımından yükseldi.

Rapora göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel girişim sermayesi yatırımları 7 bin 356 işlemde toplam 101,05 milyar dolarlık hacim oluşturdu. Önceki çeyrekte 7 bin 551 işlem ve 126,3 milyar dolarlık hacim kayıtlara geçmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde 46 işlemle 857,9 milyon dolarlık hacme ulaşan Türkiye girişimcilik ekosistemi ise bir önceki çeyreğe göre hacim bazında büyüdü.

Rapora göre, startup ekosisteminde satın alma işlemleri toplam işlem hacminin yüzde 82'sini, erken aşama yatırımları ise toplam hacmin yüzde 14'ünü oluşturdu.

İşlem adedine bakıldığında ise tohum aşaması yatırımları 27 işlemle ilk sırada, erken aşama yatırımlar ise 10 işlemle ikinci sırada yer aldı.

İkinci çeyrekte 27 tohum aşama, 10 erken aşama, 2 ileri aşama yatırım ve 7 şirket satın alma işlemi yapıldı. En büyük 10 işlemin 5'i erken aşamadan, 3'ü ise tohum aşaması yatırımlardan oluştu. Erken aşama ve tohum aşama yatırımlar, satın alma işlemleri hariç tutulduğunda toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu.

İşlem adedinde yerli yatırımcı öne çıktı

Rapora göre, işlem adedi bakımından yerli yatırımcılar öne çıkarken, işlem hacmi açısından yabancı yatırımcılar belirleyici oldu.

Yerli yatırımcılar 33 işlemde toplam hacmin yüzde 3'ünü, yabancı yatırımcılar 13 işlemde yüzde 97'sini oluşturdu.

En fazla işlem, 10 işlemle hizmet olarak yazılım (SaaS) dikeyinde gerçekleşirken, bunu 8 işlemle yapay zeka, 7 işlemle oyun, 5'er işlemle pazaryeri ve fintek dikeyleri takip etti.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını gösterdiğini ve yatırımların istikrarlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Yılın ikinci çeyreğinde yazılım (SaaS), teslimat ve lojistik dikeylerinin öne çıktığına işaret eden Karabey, "Yazılım (SaaS) dikeyi, düşük maliyetli ölçeklenebilirliği ve global pazara hızlı açılabilme potansiyeli sayesinde işlem adedi açısından öne çıktı. Teslimat ve lojistik tarafında ise Uber'in Trendyol Go'yu 700 milyon dolara satın alması tek başına sektörü hacim lideri yaptı. Ayrıca yapay zeka ve oyun alanındaki yatırımlar, yatırımcıların yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş modellerine yöneldiğini gösterdi." dedi.

"Türkiye özelinde ekosistem canlılığını korudu"

Karabey, en büyük payı erken aşama ve tohum aşama yatırımlarının oluşturmasına ilişkin şunları ifade etti:

"Bunun nedeni ileri aşamalarda değerlemelerin baskı altında olması ve yatırımcıların daha makul giriş seviyeleriyle uzun vadeli getiri potansiyeli yüksek şirketlere yönelmesi. Türkiye özelinde ekosistem canlılığını korudu. SaaS, yapay zeka ve oyun dikeylerinde işlem sayıları artarken, küresel ölçekte ise hem işlem sayısı hem de hacimde gerileme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret politikaları ve gümrük vergileri yatırımcıların daha seçici davranmasına neden oldu. Buna rağmen yapay zeka, savunma ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlara ilgi güçlü şekilde devam etti."

Sektör bazında 2024'te işlem adedinde fintekin öne çıktığını dile getiren Karabey, "2025'te yazılım (SaaS) liderliği aldı. Hacim tarafında ise 2 yıl üst üste lojistik sektörü zirvede kaldı. 2024'ün ikinci çeyreğinde yabancı yatırımcılar toplam hacmin yüzde 65'ini oluştururken, 2025'in ikinci çeyreğinde ise bu oran yüzde 97'ye çıktı. Bu artış, Türkiye girişim ekosistemine yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin güçlendiğinin net bir göstergesi." diye konuştu.