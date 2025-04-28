Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hazırladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ni 28 Nisan tarihi itibarıyla güncelledi. Listeye eklenen yeni firmalar arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDE SATIŞ YAPAN MARKA DA LİSTEDE

Yapılan güncellemede, çok sayıda bal ve zeytinyağı üreticisinin yanı sıra Türkiye genelinde satış yapan Happy Life markası da ifşa edilenler arasına katıldı. Bakanlık açıklamasına göre, Happy Life'ın 460 gramlık "Organik Çiçek Balı" ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.

ÜRÜNLER ÜNLÜ ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR

Happy Life markasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, firmanın ürünleri BİM, File Market ve Getir gibi Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin raflarında tüketiciyle buluşuyor. Bu gelişme, gıda güvenliği konusunda hem tüketicilerde hem de satış noktalarında ciddi bir endişe yarattı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen listeyle birlikte tüketicilere; aldıkları ürünlerin güvenilirliğini kontrol etmeleri ve ifşa edilen markalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Ayrıca firmalara yönelik hukuki süreçlerin de başlatıldığı bildirildi.