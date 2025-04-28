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Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ne, Türkiye genelinde satış yapan Happy Life markası da eklendi. Bakanlık, markanın 460 gramlık "Organik Çiçek Balı" ürününde taklit tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hazırladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ni 28 Nisan tarihi itibarıyla güncelledi. Listeye eklenen yeni firmalar arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDE SATIŞ YAPAN MARKA DA LİSTEDE

Yapılan güncellemede, çok sayıda bal ve zeytinyağı üreticisinin yanı sıra Türkiye genelinde satış yapan Happy Life markası da ifşa edilenler arasına katıldı. Bakanlık açıklamasına göre, Happy Life'ın 460 gramlık "Organik Çiçek Balı" ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

ÜRÜNLER ÜNLÜ ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR

Happy Life markasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, firmanın ürünleri BİM, File Market ve Getir gibi Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin raflarında tüketiciyle buluşuyor. Bu gelişme, gıda güvenliği konusunda hem tüketicilerde hem de satış noktalarında ciddi bir endişe yarattı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen listeyle birlikte tüketicilere; aldıkları ürünlerin güvenilirliğini kontrol etmeleri ve ifşa edilen markalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Ayrıca firmalara yönelik hukuki süreçlerin de başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSerkan:

Ve halen baş diye satmalarına izin veriliyor, ifşa etmek yerine bertaraf edin.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

ilk önce insanlara Allah korkusunu aşılamak lazım. başka türlü ününü alamayız.

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Bizim kadar bal üretip bizim kadar sahte bal yiyen başka bir toplum yok!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bas neyse geriside odur.tencere kapak olmasa 25 yil surmezdi.

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Haber YorumlarıAlp AY:

YOK ARTIK

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Haber YorumlarıPrates:

ŞAŞIRDIK MI HAYIR

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Sahte olmayan yiyecek ne varsa onları yazın da liste uzun olmasın aklımızda kalsın. Varsa tabi.

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

KEKO BALLARI VE ÜRETİCİLERİ SİYASİ KONUMUNDAN HALKI KANDIRMAKTA ÖZGÜR

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

halen daha satılıyor Trendyol Hepsiburada n11 de

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

birde organik diye satıyorlar insanı kandırmaktan başka bir şey değil organik doğal ürünler almayın

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