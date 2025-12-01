Haberler

Türkiye Ekonomisi 2025'te Yüzde 3,7 Büyüdü

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın yıllık yüzde 3,7 arttığını açıkladı. İnşaat sektörü yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8 oranında büyüme kaydetti. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları da yüzde 4,8 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi yurt içi hasılanın 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,7 arttığını açıkladı. Türkiye ekonomisi bu çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetmiş oldu.

TÜİK, 3'üncü çeyrek dönemsel yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi hasıla 2025 yılı 3'üncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 13,9 ARTIŞ

Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılanın üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 azalırken ithalatı yüzde 4,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken ithalatı yüzde 4,3 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 iken, bu oran 2025 yılında da yüzde 35 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46 iken yüzde 46,7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
title
