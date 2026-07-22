İmplant sektörü yeni pazarları hedefliyor

Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMPLANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz, Türkiye'de yılda yaklaşık 5 milyon diş implantı uygulandığını belirterek, gelecek dönemde sektör hedefinin yerli üreticilerin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi ve yeni pazarlara erişimin artırılması olduğunu söyledi.

Türkiye diş implantı sektörü, son yıllarda üretim kabiliyeti, teknolojik altyapısı, sağlık turizmindeki güçlü konumu ve ihracat potansiyeliyle önemli bir gelişim gösterirken, sektör, üretim, ithalat, ihracat, klinik uygulamalar, satış, teknik destek ve eğitim faaliyetleriyle geniş bir ekosistem oluşturdu.

Dünya genelinde diş implantı üretimi ve ihracatı yapabilen yaklaşık 40 ülke bulunurken, bu tablo içerisinde Türkiye, hem güçlü iç pazarı hem de gelişen üretim altyapısıyla bölgesel ölçekte önemli konumuyla dikkati çekiyor.

Sektör, üretim, kalite, AR-GE, satış, ihracat, lojistik ve klinik destek alanlarında nitelikli istihdama da katkı sağlıyor.

İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, sahip olduğu üretim altyapısı ve sağlık alanındaki deneyimiyle diş implantı alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Akyüz, Türkiye'den yaklaşık 4 saatlik uçuşla 1,4 milyar nüfusun yaşadığı 67 ülkeye erişebilmesinin ihracat, sağlık turizmi, lojistik ve yeni pazarlara ulaşım açısından önemli bir avantaj sağladığını aktardı.

"Türkiye diş implantı ihracatında dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor"

Akyüz, Türkiye'nin, diş implantı üretiminde bölgesel ölçekte güçlü bir üretim ve tedarik merkezi olma yolunda önemli bir konuma ulaştığına dikkati çekerek, ülkenin, diş implantı ihracatında dünyada ilk 20 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'den diş implantı ve tamamlayıcı parçalarının ihracatının Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk devletleri başta olmak üzere birçok ülkeye gerçekleştirildiğini ifade eden Akyüz, "Başlıca ihracat pazarları arasında İsviçre, Almanya, Hollanda, Polonya, Sırbistan, Karadağ, Moldova, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Libya yer almaktadır." dedi.

Türkiye'nin üretim kabiliyeti, coğrafi avantajları ve gelişen teknolojik altyapısının, sektörün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıran önemli unsurlar arasında yer aldığını paylaşan Akyüz, "Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, sahip olduğumuz potansiyeli daha da ileri taşıyarak Türkiye'nin diş implantı alanındaki konumunu güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde hedeflerinin yerli üreticilerin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi, yeni pazarlara erişimin artırılması ve Türkiye'nin diş implantı alanında güvenilir üretici ülke kimliğinin güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Akyüz, "Türkiye'nin yalnızca üretim yapan değil, kalite, teknoloji ve güvenilirlik açısından tercih edilen ülkelerden biri olması için sektör olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Akyüz, sağlık turizmindeki büyümenin, diş implantı sektörüne doğrudan ve olumlu şekilde yansıdığını ifade ederek, Türkiye'nin, diş tedavileri ve implant uygulamaları açısından yabancı hastalar tarafından yoğun tercih edilen ülkelerden biri haline geldiğini, artan yabancı hasta talebinin diş implantı üretimi, ürün çeşitliliği, hızlı tedarik, klinik destek ve kalite yatırımlarını doğrudan etkilediğini ve bu durumun sektörün kapasite, kalite ve izlenebilirlik alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasını gerekli kıldığını vurguladı.

"Kaçak ve kayıt dışı ürünlerle mücadelede en önemli unsurlardan biri sahadaki farkındalığın artırılması"

Kaçak ve kayıt dışı diş implantı ticaretine değinen Akyüz, bu konunun doğrudan hasta güvenliği, halk sağlığı, kayıtlı ekonomi ve haksız rekabet açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince bu yıl yürütülen operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen yaklaşık 120 bin tıbbi cihaza el konulduğu bilgisini paylaşan Akyüz, bu ürünlerin yaklaşık 80 binini diş tedavilerinde kullanılan implantların ve implant yan ürünlerinin oluşturduğunu kaydetti.

Akyüz, implant yan ürünlerinin implant gövdesi (fixture), abutment (dayanak), protetik ve ölçü bileşenleri ve cerrahi set ve uygulama aletleri olduğunu kaydetti.

Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı (IDEX Fuarı) sırasında bavullarla ülkeye sokulmak istenen on binlerce implantın yakalanmasının, riskin hala çok büyük olduğunu gösterdiğini işaret eden Akyüz, "Bu örnekler, kaçak ve kayıt dışı ürün ticaretinin hem halk sağlığı hem de kayıtlı sektör açısından ciddi bir risk oluşturduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıt dışı ürünlerle mücadelenin aynı zamanda yerli üreticinin emeğinin korunması ve Türkiye'nin sağlık alanındaki güvenilirliğinin sürdürülebilmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Akyüz, "Çünkü burada söz konusu olan yalnızca ticari bir ürün değil, doğrudan insan sağlığını etkileyen ve uzun yıllar vücutta kalan ürünlerdir. Bu nedenle kaçak implantlarla mücadele sadece sektörün değil, doğrudan toplum sağlığının korunması anlamına gelmektedir." dedi.

Yıl içerisinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birimlerle gerçekleştirilen eğitimlerde aktif katkı sağladıklarını söyleyen Akyüz, eğitimlerin en önemli katkısının gümrük personelinin diş implantı ve ilgili tıbbi cihaz ürünlerini daha doğru tanıması, riskli ürünleri ayırt edebilmesi ve şüpheli durumlarda hızlı değerlendirme yapabilmesi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Kaçak ve kayıt dışı ürünlerle mücadelede en önemli unsurlardan birinin, sahadaki farkındalığın artırılması olduğunun altını çizen Akyüz, şunları kaydetti:

"Doğru ürünün tanınması, risklerin erken tespit edilmesi ve etkin kontrol mekanizmalarının işletilmesi, sektörün güvenli şekilde büyümesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu alanda atılması gereken adımlar, eğitimlerin süreklilik kazanması, ÜTS kontrollerinin güçlendirilmesi, TAREKS ve gümrük süreçlerinde teknik doğrulama mekanizmalarının artırılması ve kamu-sektör işbirliğinin kalıcı hale getirilmesidir."