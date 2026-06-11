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Türkiye, otellerde sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın en iyileri arasına girdi

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Türkiye, Tripadvisor'ın 'Tartışmasız En İyiler' listesinde Bof Hotels Uludağ ile Avrupa'da 1'inci, dünyada 16'ncı sıraya yerleşti. İstanbul'daki oteller de ödüle layık görüldü.

Türkiye, turizmdeki hizmet kalitesiyle, dünyanın en prestijli seyahat platformları arasında yer alan Tripadvisor'ın "tartışmasız en iyiler" listesine adını yazdırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye, misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi, gastronomi deneyimi, kayak turizmi altyapısı ve lüks konaklama standartlarıyla, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, son olarak Bof Hotels Uludağ Ski & Luxury Resort, dünyanın en prestijli seyahat platformlarından biri olan "Tripadvisor Travelers' Choice Awards Best of the Best 2026" ödüllere layık görüldü.

Milyonlarca misafirin gerçek yorumları, puanlamaları ve deneyimlerine göre belirlenen listede, Bof Hotels Uludağ, Avrupa ve dünyada kış turizmi alanında önemli bir başarı elde etti.

Otel, "Her Şey Dahil Avrupa" kategorisinde 1'inci, "Her Şey Dahil Dünya" kategorisinde ise 16'ncı sırada yer aldı.

İstanbul otelleri de ödüllü

Bof Hotels Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sonucun yalnızca bir otel başarısı değil, Uludağ, Bursa ve Türkiye turizminin uluslararası arenadaki yükselen değerinin de güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Otelin, özellikle misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi, gastronomi deneyimi, kayak turizmi altyapısı ve lüks konaklama standartlarıyla öne çıktığını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"BOF Hotels olarak kuruluşumuzdan bu yana tüm yatırımlarımızı kısa vadeli kazançlar üzerine değil, misafir deneyimini sürekli geliştiren uzun vadeli bir vizyon üzerine inşa ettik. Bugün Avrupa'nın zirvesinde yer almamızın temelinde de bu anlayış bulunmaktadır. Böyle bir ödülü getirmiş olmaktan dolayı Türk turizmi adına büyük bir gurur yaşıyoruz. Tripadvisor'ın 'Best of the Best Ödülleri', platformdaki milyonlarca tesis arasında yalnızca en üst seviyedeki otellere veriliyor. Bu nedenle otelimizin Avrupa'da 1'incilik elde etmesi, uluslararası turizm sektöründe son derece prestijli bir başarı olarak kabul ediliyor. İstanbul'da faaliyet gösteren BOF Hotel CEO Suites Ataşehir ve BOF Hotel Business otellerimizin de bu ödüle layık görülmesi, misafir memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımızın tüm tesislerimizde aynı başarıyla uygulandığının önemli bir göstergesidir. Bu önemli başarıda emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizi tercih ederek görüşleriyle bu başarıya katkı sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz."

Okumuş, hayata geçirecekleri yeni yatırımlarda ve açacakları yeni otellerde de aynı misafir odaklı yaklaşımı koruyacaklarına işaret ederek, yalnızca oda veya tesis sayısını artırmayı değil, bulundukları her destinasyonda bölge turizmine değer katan, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden örnek işletmeler oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Travellers' Choice-Tartışmasız En İyiler" Nedir?

Her yıl verilen bu ödül, en yüksek başarı sayılırken, Tripadvisor'da "Travellers' Choice-Tartışmasız En İyiler" kategorisine giren, gezginlerden sürekli olarak iyi yorumlar alan ve sıralama olarak da tüm dünyadaki işletmeler arasında ilk yüzde 1'lik dilimde yer alan işletmelere veriliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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