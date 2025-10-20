Haberler

Türkiye'deki Traktörlerin Yüzde 34'ü 10 Şehirde Yoğunlaşıyor

Türkiye'deki Traktörlerin Yüzde 34'ü 10 Şehirde Yoğunlaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'deki trafiğe kayıtlı traktörlerin %34'ü tarımsal üretimin yoğun olduğu 10 şehirde bulunuyor. Eylül ayında trakta kaydı yapılan taşıt sayısında artış görülse de, geçen yılın aynı dönemine göre azalması dikkat çekiyor.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı traktörlerin yüzde 34'ü tarımsal üretimin fazla olduğu 10 şehirde yer alıyor.

TÜİK'in bu yılın eylül ayına ilişkin açıkladığı 'Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerine göre, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların 1,8'ini traktörler oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 13,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 azaldı.

Türkiye'deki 2 milyon 303 bin 621 traktörün 776 bin 687'i yani yaklaşık yüzde 34'ü ilk 10'daki şehirlerde bulunuyor. Afyonkarahisar'ın 50 bin 422'ye ulaşmasıyla 50 bin adedin traktörün bulunduğu şehir sayısı 11'e ulaşırken ilk 10'daki şehirlerin her birinden 60 binin üzerinde traktör kullanılıyor. Türkiye'de traktör sayısında lider olan Manisa yine bu unvanını korudu ve traktör sayısını 110 binin üzerine çıkararak 2025'in ocak ayına göre 109 bin 270'ten 111 bin 34'e taşıdı.

Bursa 70 bin 8 olan traktör sayısını 80 bin 717'ye ulaşırken, "hububat ambarı" Konya'da bu yıl satışlar iyi gitmedi ve sadece 899 adetlik artışla 104 bin 38'den 104 bin 937'e çıktı.

Tarımsal üretimdeki mekanizasyon seviyesini gösteren bu verilere göre, en yüksek traktör sayısına sahip ilk 10 il ve Afyonkarahisar'ın traktör sayıları aşağıdaki tabloda yer aldı:

İl Traktör Sayısı (Ocak 2025) Traktör Sayısı (Ağustos 2025)

Manisa 109.270 111.034

Konya 104.038 104.937

İzmir 84.680 86.717

Bursa 79.008 80.538

Ankara 72.570 74.539

Denizli 64.119 65.211

Samsun 63.663 64.700

Antalya 63.476 64.566

Adana 62.861 63.180

Aydın 60.165 61.265

Afyonkarahisar 49.758 50.422 - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

Özel'den salonu ayağa kaldıran sözler: İmamoğlu olmazsa adayımız...
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Herkes 'Neden?' diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar
Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

Özel'den salonu ayağa kaldıran sözler: İmamoğlu olmazsa adayımız...
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Taraftar yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit'te bir cinayet daha

Dehşet gecesinin yaşandığı ilçede bir cinayet daha
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.