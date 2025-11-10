Türkiye'de Sanayi Üretimi Eylül'de Yüzde 2,9 Arttı

(ANKARA) - Türkiye'de sanayi üretimi Eylül 2025'te yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025'e ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretiminde Eylül 2025'te yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.