Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL

Kırıkkale'de, KOP projesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü rehberliğinde bu işi yapan kişi sayısı şu ana kadar sadece 5 iken, kişilerin günlük kazancı ise 9 bin TL. Devletin sağladığı teşviklerle beraber bu alanda faaliyet gösterenlerin sayısının artması bekleniyor.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen KOP projesi, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluştururken devletin sağladığı %70 oranındaki hibe desteği ile birçok yenilikçi girişimciye finansal destek sağlanıyor. Yahşihan ilçesinde yaşayan Aydın Payar adlı girişimci de bu desteklerden faydalanarak, Türkiye arıcılık sektöründe dikkat çeken başarılara imza attı.

Kraliçe arı yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Payar, bu alandaki başarısıyla tanınıyor. Arıcılık sektöründe kraliçe arı yetiştiriciliği, yoğun emek ve titizlik gerektiren bir iş koludur.

Payar, 5 bin adet kraliçe arı üreterek, bu arıları Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtıyor. Her bir kraliçe arı 300 TL karşılığında satılıyor ve Payar özellikle Befa ırkı kraliçe arıların üretimine yoğunlaşıyor.

Bu ırkın sakin doğası ve yüksek verimliliği, Payar'ın bu türü tercih etmesinin nedenleri arasında bulunuyor. Irkın damızlık bireyleri yurt dışından temin edilmekte olup, Payar her gün 300 arıyı kargolamaktadır. Ancak, Payar bu işin zorluklarına dikkat çekerek, arıların günde 10 kez bakım gerektirdiğini belirtti. Kraliçe arılar için özel olarak tasarlanmış kafeslerde, pudra şekeri ve bal ile hazırlanan hamur kekler kullanılmakta ve her bir kraliçe arının yanına altı işçi arı eklenmektedir. Bu ayrıntılı ve titiz süreç, Payar'ın sektördeki başarısının önemli faktörlerinden biridir.