Türkiye'de Patent ve Marka Başvuruları Artıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, son 20 yılda patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularının önemli ölçüde arttığını açıkladı. Türkiye'nin uluslararası alanda da sıralamasını yükselttiğini belirten Durak, yerli marka başvurularında Avrupa birinciliğini koruduklarını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, "20 yıl öncesiyle kıyasladığımıza patent sayımızı 22 kat artırarak 9 bin 2'ye, faydalı model başvurumuzu da 6 kat artırarak 5 bin 558'e, marka başvurularımızı da 7 kat artırarak yaklaşık 197 bin 250'ye, tasarım başvurularımızı da 4 kat artırarak 79 bine ulaştı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Kırklareli - Edirne illeri Sınai Mülkiyet Ödülleri ve Sınai Mülkiyet Eğitim seminerinin açılışı yapıldı. Açılışa Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, Kırklareli Valisi Birol Ekici, kurum müdürleri, Edirne ile Kırklareli'nden coğrafi tescil alanlar katıldı.

Açılışta konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Durak, 'Hezarfen projesi'nden bahsetti. Edirne ile Kırklareli'nin de katılımlarıyla projenin 90 firmaya ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Durak şunları söyledi:

"16 yıl içerisinde 37 ilde 33 proje ile toplam 931 ARGE ve tasarım merkezinde hayata geçirmiş olduğumuz önemli projelerimizden bir tanesidir. Sadece bu yıl Kastamonu, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir başta olmak üzere 60 firmada bu projeyi hayata geçirdik. Bugün itibarıyla da Edirne ile Kırklareli'nde tekstil, ahşap ve gıda gibi sektörlerde ön plana çıkan 30 firmayla projeyi hayata geçirdik. Toplamda 90 firmaya ulaşmış olacağız."

"Ülkenin patent başvurusu 20 yılda 22 kat arttı"

Son 20 yılda patent sayısının 22 kat arttığını söyleyen Durak, "20 yıl öncesiyle kıyasladığımıza patent sayımızı 22 kat artırarak 9 bin 2'ye, faydalı model başvurumuzu da 6 kat artırarak 5 bin 558'e, marka başvurularımızı da 7 kat artırarak yaklaşık 197 bin 250'ye, tasarım başvurularımızı da 4 kat artırarak 79 bine ulaştı. Projelerinizi ve başvurularınızı bu vesileyle uluslararası alanda da sıralamamızı yükselten bir ivme kazandığımızın her geçen gün önemli gelişmelere imza atıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Zeki Durak, markada 2011 yılından bu yana Avrupa birinciliğini hiç bırakmadıklarını ifade etti. Yerli marka başvurularına değinen Prof. Dr. Durak, "Yerli marka sıralamalarımızı sizlere paylaşmak istiyorum. Yerli patent başvurularında dünyada 12.'lik, yerli faydalı model başvurularında dünyada 4.'lük, yerli tasarım başvurularında dünyada 2.'lik, Avrupa'da 1.'liğimiz bulunmakta" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Edirne ve Kırklareli Sınai Mülkiyet ödül töreninde coğrafi işaret tescil belgeleri takdim edildi. - KIRKLARELİ