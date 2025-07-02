Türkiye'de Nükleer Enerji Projeleri ve Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye'de Nükleer Enerji Projeleri ve Organize Sanayi Bölgesi
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IC Nükleer ve Endüstri CEO'su Mehmet Gönenç, Türkiye'de inşaat aşamasındaki üç büyük nükleer enerji projesi ile birlikte küçük modüler reaktörlerin kurulmasının gündemde olduğunu ve nükleer organize sanayi bölgesinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - IC Nükleer ve Endüstri Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gönenç, Türkiye'de biri inşaat aşamasında olan üç büyük nükleer enerji projesi ile küçük modüler reaktörlerin (SMR) kurulmasının gündemde olduğunu belirterek, "Bu bağlamda da en önemli konu, Türkiye'de bir nükleer organize sanayi bölgesinin (OSB) kurulması." dedi.

Gönenç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyada artan enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklarla karşılanmasının önemli olduğunu aktaran Gönenç, "Gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki 10 yıldaki enerji ihtiyacı yüzde 50'nin üzerine çıkacak. Bu ihtiyacın sürdürülebilir, temiz, karbon emisyonu düşük ve sürekli bir kaynakla karşılanması gerekiyor. Bu noktada nükleer enerji açık ara önde." diye konuştu.

Gönenç, dünyada birçok gelişmekte olan ülkenin nükleer alanında yatırımlarını artırdığını, Dünya Bankasının da haziranda nükleere finansman yasağını kaldırdığını anımsattı.

IC Holding bünyesindeki IC Nükleer ve Endüstri'nin kuruluş amacına ve hedeflerine değinen Gönenç, "Biz de Akkuyu NGS projesinde 2018 yılından bu yana edindiğimiz tecrübeyi IC Holding'in çatısı altında birleştirerek yeni bir iş kolu kurduk. IC Nükleer ve Endüstri olarak tanımlayarak bunun altında toplamak istedik." ifadelerini kullandı.

Gönenç, IC Holding'in enerjiden inşaata, turizmden altyapıya kadar birçok alanda faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olduğunu, Akkuyu'daki dizayn, teknik ve lojistik çözümler, ekipman ve malzeme tedarik zinciri gibi tecrübeleri bir araya getirerek IC Nükleer ve Endüstri altında kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve İğneada'da iki nükleer santral planlandığını, ayrıca 5 gigavatlık SMR kurulumunun da hedeflendiğini belirten Gönenç, " Türkiye'de yapılacak söz konusu iki nükleer santral ve SMR projelerinde Türk mühendisliğinde edindiğimiz tecrübemizle en önemli oyuncu olarak ön plana çıkıyoruz." dedi.

Uluslararası projelerde yer alma hedefi

IC Nükleer ve Endüstri'nin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Gönenç, çeşitli ülkelerde planlanan yeni nükleer santrallere de odaklandıklarını ifade etti.

Gönenç, Kazakistan, Özbekistan, Vietnam, Romanya ve Polonya'da projeler planlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu noktada sadece Türkiye içerisi değil, uluslararası piyasada da önemli bir oyuncu olmak için gerekli yatırımlarımızı yapmış bulunduk. Sistemimizde nükleer tecrübe edilmiş, gerçekten çok kaliteli, kendini ispatlamış, uluslararası piyasada çalışmış, en az 3 dil bilen mühendis kadromuz ve tedarikçi kadrolarımız çok büyük bir anlamda tecrübe verdi. Bu bağlamda baktığımızda Türk nükleer mühendisliği genelinde ise IC Nükleer ve Endüstri ön plana çıkan firmalar arasındadır."

Akkuyu NGS'de kullanılan malzeme ve hizmetlerin yaklaşık yarısının yerli kaynaklardan sağlandığını belirten Gönenç, bir sonraki santralde bu oranın yüzde 90'a ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.

Gönenç, sonuncu nükleer santralin tamamen yerli üretimle yapılmasının hedeflendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda da en önemli konu, Türkiye'de bir nükleer organize sanayi bölgesinin kurulması. Hem SMR hem de 3 nükleer proje var. Bütün bunları bir arada düşünürsek, Türkiye'de nükleer sanayi bölgesinin kurulup, o bölgeye yatırımcı çekilmesi, özellikle yerli yatırımcıları o bölgeye getirecek, onlara özel imkanlar sağlayıp onların motivasyonunu artırıp gelecekteki nükleer yapısına katkıda bulunmak ön plana çıkıyor. Biz de bununla ilgili elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bunu da Akkuyu'da bir şekilde göstermiş durumdayız."

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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