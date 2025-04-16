Türkiye'de Konut Satışları Mart Ayında Artış Gösterdi

Erzurum'da 2025 yılı Mart ayında 601, Türkiye genelinde ise ayında 110 bin 795 konut satıldı.

Türkiye genelinde Mart ayında 110 bin 795 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Mart konut satışında ülke sıralamasında 35. sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılı Mart ayı içinde satışı yapılan 601 konuttan; 81'i ipotekli ve 520'si diğer gruptan gerçekleşti. 412 konut ikinci el, 189 ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2024 yılında aynı dönemde 623 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM