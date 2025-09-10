Türkiye'de Kentsel Dönüşüm ve Afet Yönetimi İçin Yeni OVP Hazırlıkları

Orta Vadeli Program ( Ovp ) döneminde, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatın giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP'den yaptığı derlemeye göre, söz konusu süreçte afetlere dirençli yapılara yönelik yeni çalışmalar yürütülecek.

Nüfusunun büyük çoğunluğu deprem kuşağında bulunan Türkiye'de tüm afet türlerine karşı direncin artırılması, afet risklerinin azaltılarak sosyal ve ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesinde gerekli finansman sağlanmasının hedeflendiği program kapsamında, afetlere hazırlıklı olunması amacıyla afet riski altındaki alanlar risk ve tehlike durumlarına göre önceliklendirilecek.

Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar, program döneminde tamamlanacak. Başta İstanbul olmak üzere, şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması amacıyla gerekli kaynakların ayrılmasına devam edilecek.

Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortasına yönelik süreçler, tamamlanacak. Afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleri ile ilgili mevzuat değişikliği de yapılacak.

Yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak

OVP'ye göre, 2026-2028 döneminde eğitimden sağlığa kadar kamu hizmeti sunan yapılar, afet ve acil durumlara karşı güçlendirilerek, hazırlık düzeyi artırılacak.

Marmara Bölgesi başta olmak üzere, afet riski yüksek bölgelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak.

İstanbul'dan başlayarak ülke genelinde, afetlere dayanıksız yapı stokunun yeniden inşa edilmesinde sürat kazanmak için hak sahibi beklentileri ve dönüşüm alanları dinamikleri gözetilerek düzenlemeler güçlendirilecek, kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak.

Bu doğrultuda, yeşil dönüşüme katkı sağlayacak enerji verimli, sıfır atıkla uyumlu, yatay mimariyi esas alan afetlere karşı dirençli yerleşim yerleri inşa edilecek.

Kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak

Söz konusu dönemde, bulaşıcı hastalıklara, sağlık şoklarına, afetlere müdahale kapasitesi güçlendirilecek.

Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite geliştirilecek, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak.

Afetlerin etkilerini en aza indirmek amacıyla afet risklerinin boyutları çok disiplinli veri analizleriyle ortaya koyulacak, afet tehlikeleri ileri teknolojilerle izlenecek ve müdahale süreçleri etkin şekilde yönetilecek.

Turizm tesislerinin yangın ve doğal afet risklerine dayanıklılığı artırılacak, ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik kurumsal ve teknik kapasite sağlamlaştırılacak.

Nüfus artışı, göç ya da yenileme kaynaklı konut ihtiyacı, arz talep dengesi gözetilerek, karşılanacak.

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek, kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak inşa edilecek.