'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan düzenlemeye göre haftada 4 gün mesai planı, 2026'da ilk kez pilot uygulama olarak hayata geçirilecek.

OVP'DE PİLOT UYGULAMA SİNYALİ

OVP'de çalışma hayatına ilişkin değişiklik bölümünde, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı. Bu ifade, haftada 4 gün mesai uygulamasının deneneceği şeklinde yorumlandı.

İLK ETAPTA BELİRLİ KURUMLARDA DENENECEK

Planlamaya göre uygulama, 2026 yılına kadar hazırlanacak ve ilk etapta belirli kamu kurumları ve kuruluşlarda denenecek. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde hem kamuya hem de özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AMAÇ: VERİMLİLİK VE İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ

Programın temel amacı; çalışanların iş-özel yaşam dengesini koruması, iş motivasyonunun artırılması ve verimlilik kaybının önüne geçilmesi olarak belirtildi.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Kısa mesai haftası modeli dünyada da giderek yaygınlaşıyor.

Polonya: 1 Temmuz 2025'ten itibaren haftada dört gün 32 saat ya da beş gün 35 saatlik çalışma modeline geçti.

İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya: Çeşitli kısa mesai modelleri denendi.

Almanya: 2024'te 45 şirket dört günlük çalışma sistemine geçti.

İngiltere: 2023'te yapılan pilot uygulamada, çalışan memnuniyeti artarken verimlilikte kayda değer bir düşüş yaşanmadı.

TES UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlan Orta Vadeli Program'da en dikkat çeken maddelerden biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Halihazırda yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak çalışanların zorunlu şekilde birikim yapmalarını esas alan ve bu kapsamda maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını öngören düzenleme için 2026 yılının ikinci çeyreği işaret edildi.

MAAŞLARDA ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK

Hazırlanan taslak kapsamında çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyle aynı oranda işverenin de sisteme katkı sunması gerekecek. İki rakamın toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek.

TES TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK, 10 YIL ÇIKILAMAYACAK

Söz konusu sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde yürürlükte olacak. Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak. TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.