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2027'de Türkiye'de 323 fuar planlandı

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TOBB, 2027 fuar takvimini açıkladı: 99'u uluslararası toplam 323 fuar düzenlenecek. En fazla etkinlik İstanbul'da (173) yapılacak; eylül ve kasım en yoğun aylar olacak. Eğitim sektörü 56 fuarla ilk sırada.

Türkiye genelinde gelecek yıl 99'u uluslararası olmak üzere 323 fuar organize edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2027 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 99'u uluslararası, 182'si ulusal ve 42'si mahalli nitelikte olmak üzere 323 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 46'şar etkinlikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek. Eylül ve kasım aylarını 44 fuarla ekim, 35 fuarla mart ve 33 fuarla nisan ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 173 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u 31 fuarla İzmir, 23 fuarla Ankara, 22 fuarla Antalya ve 12 fuarla Gaziantep takip edecek.

Söz konusu dönemde eğitim sektöründe 56 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 44, gıda sektöründe 34, otomotiv sektöründe 25 ve "diğer" başlıklı kategoride 51 fuar organize edilecek.

Kaynak: AA
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