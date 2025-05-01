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Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları Alındı
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Cumhurbaşkanı kararları ile Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bitlis ve Erzurum'daki projeler için belirli taşınmazlar EPDK tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güroymak Depolamalı RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı amacıyla Bitlis'te bulunan bazı Taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaletepe Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Erzurum'un Tortum İlçesi, Ziyaretli Mahallesi içinde bulunan 189 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 154 kilovolt (kV) Uludere-Beytüşşebap-Hakkari Enerji İletim Hattı Projesi kapsamındaki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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