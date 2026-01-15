Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin farklı illerinde enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Zonguldak'ta doğal gaz dağıtım tesisi ve Ardahan'da doğalgaz boru hattı projeleri için gerekli taşınmazların Hazine adına tescil edilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulacak RMS- A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Başören Köyü sınırlarında yer alan 101 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Ardahan'da Posof ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yapımı amacıyla Yurtbekler Köyü sınırlarında yer alan 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
