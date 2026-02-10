Haberler

Dün Türkiye'de günlük bazda 993 bin 604 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 897 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 48 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 370 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 701 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
