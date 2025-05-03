Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Rapor

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 327 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 462 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 396 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 327 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 13,3 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 366 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.