Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 25 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 836 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 603 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 499 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 57 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 844 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.