Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan 'Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü' raporunda KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerinin durumunu ortaya koyan verilerin yanında e-ticarette işlerini büyütmek isteyenler için bilgiler yer alıyor. Raporun en dikkat çeken kısmı ise ülkemizde e-ihracat ile işlerini büyütmek isteyenlere sunulan teşvikler oldu.

Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan "Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporunda KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerinin durumunu ortaya koyan verilerin yanında e-ticarette işlerini büyütmek isteyenler için bilgiler yer alıyor. Raporun en dikkat çeken kısmı ise ülkemizde e-ihracat ile işlerini büyütmek isteyenlere sunulan teşvikler oldu.

İşte Türkiye'de e-ihracat yapmak isteyenlere sunulan teşvikler

E-ticarette sınırları ortadan kaldıran gelişmelere yer verilen rapora göre çevrimiçi pazarlama platformlarının artan önemi bu büyümeye ivme kazandırıyor. Raporda, yeni fırsatlar ve gelişmelerin tüketicilerin yerel pazarların ötesine geçmesini teşvik ettiğine ve çevrimiçi alışverişteki küresel artışı hızlandırdığına vurgu yapılıyor.

Rapora göre çevrimiçi kanallar üzerinden yapılan sınır ötesi alışverişler genellikle yerel pazarlarda talep karşılıksız kaldığında, istenilen ürüne ulaşılamadığında gerçekleştiriliyor. Artan dış pazar fırsatları ve uluslararası tedarik zinciri ağlarına entegrasyon vaadi, yenilikçi teknolojik gelişmelerle birlikte çevrimiçi alışveriş engellerinin aşılmasına yardımcı oluyor.

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Teknoloji cihazlarının kullanımındaki artış da tüketiciler için ülke sınırlarını aşan ticari fırsatlar yaratıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarındaki tüketiciler sınır ötesi alışverişlerinde bilgisayar kullanmayı tercih ederken Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde sınır ötesi işlemlerin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilme seviyesi nispeten daha yüksek.

2022 itibarıyla gerçekleşen çevrimiçi satışların beşte birinden fazlası sınır ötesi olurken tüketiciler giderek yurt dışı menşeli satıcı ve üreticilerden alışveriş yapmaya daha fazla alışıyor. Statista verilerine göre ABD ve Çin mevcut durumda tüketiciler için en popüler yurt dışı alış noktalarını temsil ediyor.

Türkiye'de de e-ihracat hacmi büyüyor

E-ticaret ve e-ihracatın küresel paylarının yıllar içinde giderek artmasıyla birlikte, tüketicilerin değişen tercih ve alışkanlıkları ve alışveriş için internet kullanımının artması, Türkiye'deki e-ihracat hacminin de büyümesine neden oluyor. Raporda yer alan Euromonitor verilerine göre, küresel sınır ötesi e-ticaret perakende değeri 2017 yılında 1,4 trilyon dolar iken 2022 yılında 3,5 trilyon dolara ulaştı.

ETBIS verilerine göre Türkiye'de yurt dışından yapılan harcamalar 2019 yılında 12,2 milyar TL iken, bu değer 2022 yılında 33,8 milyar TL'ye yükseldi. Başka bir deyişle, 2017 – 2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde küresel sınır ötesi e-ticaret hacmi 2,5 kat artarken Türkiye'deki e-ihracat hacmi 2019 – 2022, yani 3 yıllık bir dönemde 2,8 kat arttı. Raporda bu durum, Türkiye'de büyüyen e-ihracatın artan potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de sunulan e-ihracat teşvikleri

Raporda Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere sunulan e-ihracat teşvikleri hakkında da faydalı bilgilere yer veriliyor. Teşviklerden öne çıkanlar şu şekilde özetleniyor:

Pazara Giriş Raporu Desteği: Pazara giriş stratejilerini detaylandıran sektörel, hedef ülke ve e-ihracat odaklı raporlar için parasal destek.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği: E-ihracat konsorsiyumları ve e-ticaret sitelerine pazaryeri operatörlerinde verilen dijital reklamlara ilişkin nakit destek.

E-ihracat Tanıtım Desteği: Pazaryerleri, B2B platformları, e-ticaret siteleri veya e-ihracat konsorsiyumlarında faaliyet gösteren markaların pazarlama giderleri.

Sipariş Karşılama Hizmeti: Yararlanıcı giderleri (şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri).

Yurt Dışı Depo Kiralama Desteği: E-ihracat konsorsiyumları, e-ticaret siteleri ve pazaryerleri ürünlerinin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek için yurt dışında kiralanan depoların kira giderleri.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği: E- İhracat Konsorsiyumu'nun yurt dışı pazaryeri, perakende e-ticaret siteleri ve yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetleri ile ilgili giderler.

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Hizmet Desteği: Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazarlarında çevrimiçi mağazalarının açılmasına ilişkin harcamaları.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği: Yurt dışı pazaryerleri aracılığıyla gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri.