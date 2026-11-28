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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 691 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 464 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 183 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 29 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 691 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 191 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA