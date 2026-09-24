Türkiye'de dün 1 milyon 26 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 26 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 132 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 356 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 188 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 26 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 132 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 214 megavatsaat elektrik ihracatı, 678 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA