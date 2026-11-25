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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 13 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 5 bin 939 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 34 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 284 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 13 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 5 bin 939 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 266 megavatsaat elektrik ihracatı, 931 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA