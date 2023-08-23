Türkiye'de 3. defa düzenlenen Patates Fuarı Nevşehir'de başladı

Türkiye'de 3. defa, Nevşehir'de ise ilk kez düzenlenen Patates Fuarı başladı. Fuara yerli ve yabancı firmalar ilgi gösterdi.

Özel bir firma tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde açık alanda düzenlenen "Potoda Days Türkiye" fuarına Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, yurt içi ve yurt dışından firma yetkilileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. 90 çeşit patatesin görücüye çıktığı fuarda konuşan fuar organizasyon firmasının Genel Müdür Yardımcısı Dr. Lars Huf, "Patates günleri kazançlı tarım için son teknolojilerin ve ürünlerin sergilendiği yerlerdir. Bunun yanında Türkiye, Orta Doğu, Asya ve Akdeniz bölgelerindeki çiftçilerin patates üretimindeki zorlu çalışmalarının ve kararlılıklarının sergilendiği bir platformdur" dedi.

Nevşehir'de bulunan doğal soğuk hava depolarında yıllık 2 milyon ton patatesin depolandığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan da, "Patates ülkemizin farklı yerlerinde üretilen beslenme ve gıda sektörünün önemli parçalarından birisi. Nevşehir için daha da önemli. Nevşehir tabii doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli kültür ve inanç turizm merkezlerinden birisi. Aynı zamanda bereketli toprakları ile tarımsal anlamda da ülkemizin önemli illerinden birisi. Patates üretiminde de ülkemizin 8. ili. 2022 yılı verilerine göre ilimizde 71 bin dekar alanda yaklaşık 280 bin ton patates üretildi. Sadece üretimde değil, yaklaşık 2 milyon tona yakın depolama alanıyla da ülkemizin önemli merkezlerinden birisi. Bin 321 doğal depoda ucuz maliyette patates başka olmak üzer diğer tarım ürünlerinin depolanma imkanı var. Geçen yılki rekolteye göre yaklaşık ülke üretiminin yarısını depolama imkanı var" dedi. - NEVŞEHİR