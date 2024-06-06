Türkiye, Çin'e İhracatı Artırmak İçin Fuar Düzenliyor

Türkiye'nin ithalatının önemli bölümünün yapıldığı Çin pazarına ihracatın artırılması çalışmaları kapsamında Şangay'da gerçekleştirilecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı için Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle milli katılım organizasyonu düzenlendi.

Fuara hazırlık çalışmalarıyla ilgili Ege İhracatçı Birlikleri hizmet binasında basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 5-10 Kasım 2024'te 7. kez düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na birlik olarak 6. kez milli katılım organize ettiklerini, bu pazardaki faaliyetlere pandemi sürecinde de ara vermediklerini, fuara çevrim içi katıldıklarını anlattı.

Fuarın ilk günü sadece devlet erkanının ziyaretlerinin olacağını kaydeden Eskinazi, "Bu fuarı, Çin mallarının olmadığı bir fuar olarak lanse ediyorlar. Çin'in dünyaya bir açılımı olarak görüyorlar. İhracat fazlası olan bu ülkenin dünyaya ticaret dengelerini sağlamak adına verdiği önemli bir mesaj olarak görüyorlar. Zaman içinde onların prestij fuarı haline geldi." dedi.

Eskinazi, Türkiye'nin Çin'e 3,3 milyar dolar ihracata karşılık bu ülkeden 45 milyar dolara yakın ithalatının bulunduğunu aktararak, bu ithalatta hammadde ve yarı mamullerin ağırlıkta olduğunu ifade etti.

Çin'e ihracatı artıracak bazı kalemlere ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Eskinazi, "Pekin Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği'nin çok güzel bir çalışması var. Çin'in ithalatında bizim birim fiyatlarımıza göre ihraç edebileceğimiz ürünler listelenmiş. Çin'in ithalatınının yüzde 27'sinde rekabetçi olabiliyoruz, 416 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor. Toplam 1781 çeşit üründe rekabetçiyiz. Bu çok yüksek bir rakam. Çin'e iş yapmak isteyenlere bu listeyle yardımcı olabiliriz." diye konuştu.

"Bizim bir ürkekliğimiz var"

İhracatın artırılması açısından rakamların umut verici olduğunu ancak bu pazara motive olunması gerektiğini kaydeden Eskinazi, şöyle konuştu:

"Bizim bir ürkekliğimiz var. 'Bu pazara mal satamayız' diye yanlış bir algı var. Aslında çok mal satabiliriz. Bizim ürünlerimizi sağlıklı ürünler olarak görüyorlar. Ancak yaptığımız ihracatın üçte ikisi çelik ve mermer. Bunu mutlaka gıda ve tekstille artırmamız lazım. Sağlık ve turizm alanında hizmet ihracatını da ileri götürme şansımız var. Çin ile yaklaşık 42 milyar dolar olan ticaret açığını zaman içinde hiç olmazsa yarıya düşürmemiz lazım. Kendileri de bu konuda yardımcı olacaklarına söz verdiler."

Eskinazi, geçmişte yaşanan vize ile ilgili sorunların çözümü noktasında EİB'e kolaylıklar sağlandığını, fuar katılımcılarının bu konuda sorun yaşamadığını da belirterek, "Fuardan 800 metrekarelik alan ayırdık, başvuruları alıyoruz, 30 civarında niteliği yüksek firmayla katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise geçen sene bu fuara milli katılım organizasyonu kapsamında 15 firmayla katıldıklarını, fuarın pandemi sonrası olması nedeniyle büyük bir ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Geçen yılki fuarda Türk zeytinyağı ve kuru meyvelerinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Işık, bu sene yüksek bir katılımla Çin'e Türkiye çıkarması yapma arzusunda olduklarını dile getirdi.

Fuara katılım için stant bedellerinin nakliye dahil olmak üzere 1195 dolar olarak belirlendiği, 15 metrekareye kadar kurulacak stantlar için devlet desteğinin yüzde 50'ye ulaştığı ifade edildi.