Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada

Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada
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Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada
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Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin balıkçı gemisi üreten tersanelerinin başarıları sonucu son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında dünya şampiyonu olduğunu bildirdi. Türkiye, özellikle mega yat ve özel amaçlı gemi üretiminde öne çıkıyor.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında dünya şampiyonu olduğunu açıkladı. Seven, özel maksatlı gemi üretiminde Türk tersanelerinin önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "İspanya'yı geçerek liderliği aldık, şu anda dünya birincisiyiz" dedi.

Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada

2024 yılı ihracat rakamlarının da güçlü seyrettiğini belirten Seven, temmuz ayı itibarıyla 1 milyar 170 milyon dolarlık gemi, yat ve malzemeleri ihracatının yapıldığını söyledi. 2023'te ise toplam ihracat 1 milyar 940 milyon dolar olmuştu.

TÜRKİYE İLK 5'TE

Türkiye'nin özellikle mega yat ve özel amaçlı gemi üretiminde öne çıktığını vurgulayan Seven, "Canlı balık taşıma gemileri, römorkörler, rüzgâr enerjisi destek gemileri gibi sofistike araçlar üretiyoruz. Bu alanda dünya ilk 5'indeyiz" ifadelerini kullandı. Seven ayrıca, global pazarda Çin, Güney Kore ve Japonya'nın büyük tonajlı gemilerde öne çıktığını, Türkiye'nin ise esnek ve özel amaçlı üretimiyle farklılaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

balık üretiminde kaçıncı sırada ona bakmak lazım denizleri gırgırlarla trollerle (aktroller alınmasın onları kastedmedim) kuruttular. yerli balık yok o yüzden eminönünde millet sıraya gimiş harıl harıl norveç uskumrusu yiyiyor

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Haber YorumlarıErener:

komedi

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