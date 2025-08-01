Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında dünya şampiyonu olduğunu açıkladı. Seven, özel maksatlı gemi üretiminde Türk tersanelerinin önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "İspanya'yı geçerek liderliği aldık, şu anda dünya birincisiyiz" dedi.

2024 yılı ihracat rakamlarının da güçlü seyrettiğini belirten Seven, temmuz ayı itibarıyla 1 milyar 170 milyon dolarlık gemi, yat ve malzemeleri ihracatının yapıldığını söyledi. 2023'te ise toplam ihracat 1 milyar 940 milyon dolar olmuştu.

TÜRKİYE İLK 5'TE

Türkiye'nin özellikle mega yat ve özel amaçlı gemi üretiminde öne çıktığını vurgulayan Seven, "Canlı balık taşıma gemileri, römorkörler, rüzgâr enerjisi destek gemileri gibi sofistike araçlar üretiyoruz. Bu alanda dünya ilk 5'indeyiz" ifadelerini kullandı. Seven ayrıca, global pazarda Çin, Güney Kore ve Japonya'nın büyük tonajlı gemilerde öne çıktığını, Türkiye'nin ise esnek ve özel amaçlı üretimiyle farklılaştığını sözlerine ekledi.