Türkiye-BAE Savunma Sanayii Anlaşması İhracat Hedeflerine Katkı Sunacak

A5 Savunma Sanayii Dergisi İmtiyaz Sahibi İpek İpek, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma sanayisi alanında imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin bu konudaki ihracat hedeflerine katkı sunacağını bildirdi. İpek, savunma sanayisinde yerlilik oranının her geçen gün arttığını belirterek, yıllık ihracatın 4,5 milyar dolara yükseldiğini ve hedefin 6 milyar dolar olduğunu söyledi.

A5 Savunma Sanayii Dergisi İmtiyaz Sahibi İpek İpek, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma sanayisi alanında imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin bu konudaki ihracat hedeflerine katkı sunacağını bildirdi.

A5 Savunma Sanayii Dergisi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İpek, tam bağımsız savunma sanayi adına atılan adımlarda önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, Milli Muharip Uçağı, milli gemi, milli İHA'lar gibi savunma sanayisinde önemli projelerin birer birer hayata geçirildiğini, TEKNOFEST gibi organizasyonlarla halka Türkiye'nin başarılarının anlatılmaya çalışıldığını kaydetti.

İpek, savunma sanayisinde yerlilik oranının her geçen gün arttığını belirterek, şu iadeleri kullandı:

"Son yıllarda gösterilen üstün gayretlerle ürün, sistem ve hatta alt sistem bazlı yerlileştirme çalışmaları, sektörde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardı. Savunma sanayisinde yıllık ihracatımız 240 milyon dolardan 4,5 milyar dolara yükseldi. Bildiğiniz üzere savunma sanayii sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 6 milyar dolar. SAHA İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli, silah sistemleri tasarım ve üretiminde dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından olan Edge Group ile yerli ve milli savunma sanayimiz için oldukça önemli bir anlaşmaya imza attı. İhracat hedeflerimize katkı sunacak "Stratejik İş Birliği Anlaşması", BAE ile Türkiye'nin savunma sanayisi iş birliğinde yeni bir sayfa açacak ve yakın coğrafyada yeni iş fırsatları yaratacak."