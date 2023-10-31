Türkiye-BAE İş Forumu'nda Ticaret Hacmi Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-BAE İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yılki hedefi aştığını ve bu yılın ilk 9 ayında 14 milyar doları geçtiğini belirtti. Forumda, ticari işbirliğini geliştirmek ve yatırımları artırmak konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasında geçen yıl vardığımız 10 milyar dolarlık ticaret hacmini sevinçle karşılarken, bu yıl ilk 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Böylece bundan iki sene önce ortaya konan 15 milyar dolarlık 5 yıllık hedefi iki yılda aşmış olacağız" dedi.

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleşti. Forumda Türkiye ile BAE arasında ticari işbirliğini geliştirmek, karşılıklı olarak yatırımları artırmak konuları gündeme geldi. Foruma; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi'nin yanı sıra Türkiye ve BAE'den iş insanları katıldı. Forum kapsamında, "Müteahhitlik ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı", "Teknoloji ve İnovasyon", "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" ve "Lojistik" konularında paneller düzenlendi.

Bakan Bolat ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi forumun kapanış programında açıklamalarda bulundu.

"BAE ile ticaret hacmi ilk 9 ayda 14 milyar doları geçti"

Forumun kapanış kısmında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki ilişkilerde 2023 yılı adeta bir dönüm noktası oldu. Önce Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı. İki ülke arasında geçen yıl vardığımız 10 milyar dolarlık ticaret hacmini sevinçle karşılarken, bu yıl ilk 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Böylece bundan iki sene önce ortaya konan 15 milyar dolarlık 5 yıllık hedefi iki yılda aşmış olacağız" dedi.

"Türk firmaları BAE'de 350 milyon doların üzerinde yatırımlar gerçekleştirdi"

Birçok sektörde yatırımların devam ettiğini söyleyen Bakan Bolat, "Birleşik Arap Emirlikleri körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda. BAE ülkemizde de 7,8 milyarlık yatırımlar gerçekleştirmiş bulunuyor. Finanstan lojistiğe, liman işletmeciliğinden e-ticarete kadar birçok alanda yatırım ve ortalıklara girişmiş vaziyetteler. Bunun yanında Türk firmaları BAE'de 350 milyon doların üzerinde yatırımlar gerçekleştirdi. Müteahhitlik sektörümüz BAE'de 141 projeyi tamamlayarak yaklaşık 13 milyar dolarlık bir iş hacmini gerçekleştirdiler" diye konuştu.

Irak Kalkınma Yolu Projesine'de konuşmasında değinen Bakan Bolat, "BAE'nin de Türkiye ile arasında Irak üzerinden karayolu/demiryolu bağlantısının kurulmasına bizim kadar önem verdiğinin farkındayız ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte Körfez'den Avrupa'ya oluşacak yeni lojistik rotası, çok geniş bir coğrafyadaki milyonlarca insana önemli kazanımlar sağlayacaktır. Basra Körfezi'nden başlayacak önce Irak ardından Türkiye üzerinden AB ülkelerine uzanacak karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile normalde 1 ayda Avrupa'ya uzanan yolu 4 güne kadar kısaltacak kalkınma yolu projesinde BAE Türkiye Irak ve Katar olarak işbirliği yapma kararlılığındayız" şeklinde konuştu.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi ise yaptığı konuşmada "BAE ile Türkiye arasında 50 yıllık ticari işbirliğimiz var. İş forumu vesilesiyle son derece olumlu gelişmeler yaşandı. Son 2 yılda ziyaretlerimiz ile ilişkiler birçok alanda daha iyi seviyeye geldi. Kapsayıcı ekonomik işbirliği ile yatırım fırsatlarının seferber edildiği bir noktaya geldik. BAE'nin en iyi 10 ortağından biri Türkiye'dir. Dış ticarete de bu rakamlar yansıyor. Ticaret hacmimiz önceki yıllara göre artıyor. Stratejik bir ortaklık olarak bu konferansları düzenlemeye devam edeceğiz. Ekonomik işbirliğini geliştirmek ve iki ülke halkına fayda sağlayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güçlü diyalog bölgenin de yararına olacaktır. Türkiye BAE iş forumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL