Türkiye, Antalya'da düzenlenecek COP31'de enerji ve iklim diplomasisini güçlendirecek

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Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ), ev sahipliği hazırlıkları kapsamında enerji ve iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi, küresel iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini uluslararası işbirliklerine taşımayı hedefliyor.

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek Cop31, Türkiye'nin diplomatik kapasitesini, enerji dönüşümündeki konumunu ve iklim politikalarını uluslararası gündeme taşıması açısından önem taşıyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı konferansta Avustralya müzakerelere başkanlık edecek, Türkiye ise COP31 Başkanlığını üstlenerek Eylem Gündemi'ni yönetecek.

Türkiye'nin COP31 yaklaşımı, diyalog, uzlaşı ve eylem ilkeleri çerçevesinde mevcut iklim taahhütlerinin uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesine dayanıyor.

Bu kapsamda elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli şehirler ve iklim finansmanı öncelikli başlıklar arasında bulunuyor.

COP31 Başkanlığı, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını, binalarda enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılmasını ve küresel atık artışının yarıya indirilmesini hedefleyen girişimler açıkladı.

İklim taahhütlerinin finansmana erişebilen, yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesi de gündemin temel unsurları arasında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji potansiyeli işbirliklerini destekliyor

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisindeki potansiyeli, COP31 kapsamında geliştirebileceği işbirliklerinin temel dayanaklarından birini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kurulumlarının artırılması, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 için yenilenebilir enerji kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğunu açıklarken, 2040'a yönelik daha iddialı hedefler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Bu çerçevede COP31'in, Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarını uluslararası finansman, teknoloji transferi ve ortaklıklarla desteklemesi açısından fırsat oluşturması bekleniyor.

Coğrafi konum bölgesel enerji işbirliklerine imkan sağlıyor

Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kesişiminde bulunan Türkiye, enerji kaynakları ile tüketim pazarları arasında bağlantı kurabilen konumuyla iklim diplomasisinde işbirliği imkanlarına sahip bulunuyor.

Uluslararası ticaret ve enerji güzergahları üzerindeki konumu, Türkiye'nin elektrik bağlantıları, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve düşük karbonlu sanayi alanlarında farklı bölgelerle ortaklıklar geliştirmesine imkan sağlıyor.

Bu potansiyelin iklim hedefleriyle daha güçlü biçimde ilişkilendirilmesi için yenilenebilir kaynakların enerji sistemindeki payının artırılması, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve enerji altyapısının dönüşümünün hızlandırılması önem taşıyor.

Uluslararası ortaklıklar ve yeşil sanayi öne çıkıyor

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin rüzgar türbini ve güneş paneli başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretim kapasitesini geliştirmesinin yeşil sanayileşme ile enerji ve iklim diplomasisi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yerli üretim kapasitesinin artırılmasının yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyeceğini belirten Dilek, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan konumunun bölgesel tedarik zincirlerinde daha fazla rol üstlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Dilek, bu gelişmelerin Türkiye'nin küresel temiz enerji pazarındaki rekabetçiliğini artıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik başarısı, yalnızca ülkeler arasında diyalog kurulmasıyla değil, Antalya'da ortaya konulacak hedeflerin somut işbirliklerine ve uygulanabilir projelere dönüşmesiyle ölçülecektir. Türkiye'nin bu potansiyeli kalıcı bir kazanıma dönüştürmesi için ulusal iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi, temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Yerli üretimin ve teknolojik yetkinliğin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesiyle Türkiye, COP31 sürecinde yalnızca diplomatik bir aktör değil, küresel yeşil dönüşüme katkı sunan bir üretim ve teknoloji merkezi olma potansiyelini de ortaya koyabilir."

Kaynak: AA