Türkiye nüfusu kadar balık deniz ve göllere bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri potansiyelinin artırılması amacıyla 2025 yılında deniz, göl ve göletlere 83 milyon balık bırakacaklarını açıkladı. Yumaklı ayrıca, su ürünleri avcılığında üretim planlamasının önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında deniz, göl ve göletlere 83 milyon balık bırakıldığını söyledi.

Yumaklı, katıldığı bir programda, Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili yüksek potansiyelli bir avlanma alanına sahip olduğunu belirtti.

Ülkede son yıllarda artış gösteren yetiştiricilik ve profesonel avcılıkla 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığına dikkati çeken Yumaklı, su ürünleri avcılığında kapasiteyi bilmek ve buna yönelik üretim planlaması yapmanın önemine işaret etti.

İç sularda ne kadar üretileceği, avcılıkla ilgili balık stoğunun nasıl yönetileceği konusunun üretim planlamasının içine dahil edildiğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeni yetiştiriciik bölgeleri, alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Yıllık 7 bin 500 tonluk yetiştiricilik bölgesi oluşturacağız. Balık populasyonunu da artırmak gerekiyor. Enstitülerde yetiştirilen balıkları, denize, göl ve göletlere bırakıyoruz. Ciddi bir balıklandırma çalışması yürütüyoruz. 2025 yılında 83 milyon balık bıraktık sulara. Marmara Denizi'nde balıkçılara müsilaj desteği verdik."

Yumaklı, Yalova'da Uluslararası Su Ürünleri Kontrol Denetim Merkezi'nin önümüzdeki yıl hizmete gireceğini belirterek, "Bu merkez Akdeniz ülkelerinin en büyüğü olacak. Balıkçılığın da hakkını vereceğiz." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
