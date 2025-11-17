Türkiye, 2020-2024 Döneminde 11,6 Milyar Dolarlık Kazak ve Benzeri Eşya İhracatı Yaptı

Türkiye, 2020-2024 döneminde 11,6 milyar dolarlık kazak, süveter, hırka, yelek ve benzeri eşya ihracatına imza atarken, bu dış satımda Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri öne çıktı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığının e-Kolay İhracat Platformu'nda yer alan sektör analizi raporundan yaptığı derlemeye göre, küresel giyim sektörünün toplam değeri 1,7 trilyon dolara yaklaştı. Sektörel büyüklüğün 2029 yılına kadar 2 trilyon dolara yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye hazır giyim sektörü de 2023'te 24,1 milyar dolarlık üretim değeriyle, Batı Avrupa toplamının yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturdu. Türkiye 2021 yılında sektörde dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren 6'ncı ülkesi olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ülkelerine hazır giyim ihracatında Türkiye, Çin ve Bangladeş'in ardından 3'üncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin ürettiği kazak, süveter, hırka ve yelekler de özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun talep görerek modaya yön veriyor.

5 yılda 10,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre Türkiye, 2020-2024 döneminde 11,6 milyar dolarlık "kazak, süveter, hırka, yelek ve benzeri eşya (örme veya kroşe)" ihracatı yaptı. Bu ürünlerdeki ithalat ise 1,1 milyar dolar oldu. Böylece, söz konusu ürünlerde 10,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Türkiye'nin 5 yıldaki kazak, süveter, hırka, yelek ve benzeri eşya ihracatında Almanya 2,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 1,5 milyar dolarla İspanya, 1,3 milyar dolarla İngiltere ve 1 milyar dolarla Hollanda izledi.

Bu yılın 9 ayında da aynı ürünlerde 1,4 milyar dolarlık dış satıma imza atılırken, 254,2 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Türkiye, bu dönemde 1,1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Almanya'ya 9 ayda 332,6 milyon dolarlık kazak ve benzeri eşya satıldı

Bu yılın ocak-eylül döneminde de ihracatta ilk sırayı yine Almanya'ya aldı. Almanya'ya söz konusu ürünlerde yapılan 9 aylık dış satım 332,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde İngiltere'ye 176,7 milyon dolar, Hollanda'ya 169,3 milyon dolar ve İspanya'ya 122,4 milyon dolar ihracat yapıldı.

2020-2024 dönemini kapsayan "kazak, süveter, hırka, yelek ve benzeri eşya (örme veya kroşe)" ticareti şöyle:

Yıllar İhracat (dolar) İthalat (dolar) 2020 1.973.600.635 117.591.286 2021 2.585.494.853 138.935.792 2022 2.613.866.730 234.512.806 2023 2.256.283.881 279.111.833 2024 2.165.416.340 351.157.530 Toplam 11.594.662.439 1.121.309.247

- Türkiye'nin 2020-2024 döneminde en çok "kazak, süveter, hırka, yelek ve benzeri eşya (örme veya kroşe)" ihracatı yaptığı (dolar bazında) ülkeler ise şu şekilde: