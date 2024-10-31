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Turkcell ve Huawei'den Stratejik İşbirliği Anlaşmaları

Turkcell ve Huawei'den Stratejik İşbirliği Anlaşmaları
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Turkcell, Huawei ile 5.5G, DWDM, yapay zeka ve bulut çözümleri alanında stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar Türkiye'nin dijitalleşme sürecine katkı sağlamayı ve yeni iş fırsatlarını keşfetmeyi amaçlıyor.

Turkcell, Huawei ile 5.5G ve DWDM gibi yeni nesil ağ teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka ve bulut çözümleri konusunda bir dizi stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shenzhen şehrinde imzalanan söz konusu protokollerle, Turkcell, akıllı ağ analizi, operasyonel yapay zeka yazılımları, dijital dönüşüm ve bulut teknolojileri alanında mevcut ortaklıklarını güçlendirmeyi ve dijitalleşme ekseninde yeni iş fırsatlarını keşfetmeyi amaçlıyor.

Turkcell ve Huawei, Türkiye'de yeni nesil 5G-A (5G Advanced) dönüşüm modeli oluşturarak gelişmiş 5.5G ve DWDM teknolojilerini ortak olarak geliştirecek. Bu işbirliğiyle yerli üreticilerin de projelere dahil edilerek yenilikçi çözümler ortaya konulması hedefleniyor.

Turkcell, uydu teknolojileri alanında da işbirliklerini genişleterek Çinli uydu girişimi Spacesail ile iyi niyet protokolü imzaladı. Bu kapsamda iki şirket, mobil kapsama alanının sınırlı olduğu karasal bölgeler ve denizaşırı alanlarda uydu üzerinden ağ hizmeti sağlanması amacıyla denemeler yapacak.

Bu protokolle, Turkcell daha önce ABD merkezli uydu iletişimi şirketi Lynk ile başlattığı, yakın yörünge uyduları üzerinden cep telefonlarıyla doğrudan iletişim kurma konusundaki çalışmalarını daha da ileriye taşıyor.

"Türkiye'ye en son teknolojileri kazandırmak temel önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, gerçekleştirilen işbirliğinin Turkcell'in mobil iletişim alanındaki 30 yıllık deneyimini farklı alanlara taşıdığını belirtti.

Koç, Turkcell'in yeni nesil iletişim teknolojileriyle üstün hizmetler sunan uçtan uca hizmet sağlayıcısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik ederken, en son teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak ve Türkiye'nin bu yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede 5G-Advanced, veri merkezi, yapay zeka, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi kilit teknolojilerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzere, Huawei gibi önemli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei Mobil Operatörlerden Sorumlu Satış Birimi Başkanı James Chen de Turkcell ile sürdürülen işbirliğinin dijital dönüşüme katkı sağladığını aktardı.

Chen, "5G-Advanced ve yapay zeka, geleceğin dijital dönüşümünde rol oynayacak kilit teknolojiler arasında yer alıyor. Turkcell ile stratejik iş ortağı olarak çalışmayı sürdürerek, Türkiye'deki dijitalleşme sürecine katkı sağlamaktan ve Turkcell'in başarısına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Yapay Zeka Teknoloji Turkcell Ekonomi Türkiye Finans Huawei

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