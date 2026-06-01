Haberler

TürkAkım'da planlı bakım nedeniyle gaz iletimine ara verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TürkAkım'ın her iki deniz hattında, 2-7 Haziran tarihleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle doğal gaz iletimine geçici olarak ara verilecek. Bakım, Kırklareli Kıyıköy'deki terminalde South Stream Transport BV tarafından yapılacak.

TürkAkım'ın her iki deniz hattından doğal gaz iletimine, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 2-7 Haziran'da geçici olarak ara verilecek.

TürkAkım'dan yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki doğal gaz alım terminalinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve temel teşhis çalışmaları nedeniyle, doğal gaz iletimi 2-7 Haziran tarihleri arasında durdurulacak.

Çalışmalar, TürkAkım'ın deniz altı doğal gaz boru hattı sisteminin işletmecisi South Stream Transport BV tarafından yürütülecek.

Türkiye ve Avrupa'ya gaz arzında kritik güzergah

Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanan TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip iki paralel hattan oluşuyor.

Hattın bir kolu Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılarken, diğer kolu Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı sağlıyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Resmen açıklandı! Lille'de Davide Ancelotti dönemi

Resmen açıklandı! Fransız ekibinin başına geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Katil uzakta değilmiş! 'Bıçakladılar' demişti jandarmada döküldü

Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

İnfial yaratan görüntü! Gece yarısı yolcu otobüsünün önünü kestiler
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu