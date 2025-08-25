Turka ve MOI Ortak Girişim Grubu Araç Muayene Sözleşmesini İmzaladı

Turka araç muayene ekibinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde sözleşme taslaklarının parafesi işlemi tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda sonuçlandırılan araç muayene ihalesini MOI Ortak Girişim Grubu kazandı.

Türkiye'den Met-Gün Grup, ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşan MOI Ortak Girişim Grubu, sözleşme taslaklarının parafe edilerek Danıştay görüşüne sunulması aşamasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığına çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Danıştay tarafından görüş verilmesini takiben sözleşme Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile MOI Ortak Girişim Grubu arasında imzalanacak ve 2027'den başlayarak 2047'ye kadar araç muayene hizmetleri Turka markasıyla MOI Ortak Girişim Grubu tarafından verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Salman, 2024'te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla aracın bulunduğunu ve bu sayıya her yıl yaklaşık 1 milyon araç eklendiğini anımsatarak, "Bu da trafikteki araçların güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verimli işlemesi, trafik kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynuyor çünkü yola çıkan her aracın teknik olarak güvenli olması, binlerce hayatı doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin 15 Ağustos 2027'de, Türkiye genelindeki 249 istasyonla süreci sorunsuz olarak devralarak başlamak olduğunu belirten Salman, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda gerçekleştirdikleri sözleşme taslaklarının parafesi işlemiyle geçen aylarda başlattıkları çalışmaların önemli aşamalarından birini daha tamamladıklarını kaydetti.

"İş ortaklarımızla uzun süreler boyunca çalışmak istiyoruz"

Salman, atılan imzayla araç muayene istasyonlarının yeni dönem hazırlıklarının hız kazanacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhtiyaç duyulan bölgelerde 2027-2047 dönemi boyunca yapacağımız değerlendirmelerle yeni araç muayene istasyonları açacağız. Bu yüzden de birlikte çalışacağımız girişimcileri doğru seçmek bizim için çok önemli. Hayata geçireceğimiz bayilik sistemine katılacak güvenilir iş ortaklarımızla uzun süreler boyunca çalışmak istiyoruz. Tüm operasyonlarımızda, alt işleticilerimizle birlikte, sektörde halihazırda çalışanları da bünyemize katmayı hedefleyerek, tecrübesi olan 4 bin 500 kişiden oluşturacağımız ekibimizle istihdam hedefimizi daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.

Diğer yandan, araç muayene hizmetlerinde yeni dönemde, vatandaşların konforunu ve memnuniyetini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçireceğiz. Muayene ücretleri artık komisyon farkı alınmaksızın kredi kartı gibi farklı ödeme yöntemleriyle ödenebilecek, istasyonlarda kafeterya, bekleme alanları ve elektrikli araç şarj üniteleri gibi ek hizmetler sunulacak. Ayrıca online randevu ve şikayet sistemleri devreye alınarak işlemlerin hızlı ve kolay şekilde tamamlanması sağlanacaktır."

"Elde ettiğimiz başarı dünya çapında ses getirdi"

Opus Group Üst Yöneticisi (CEO) Lothar Geilen de her yıl tekrarları ile 15 milyona ulaşan Türkiye'deki araç muayene işlemlerini hızlı, verimli, güvenilir ve insan odaklı olarak devam ettirmek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

MOI Ortak Girişim Grubu'nu oluştururken araç muayenesi konusunda alanının en iyileri ile bir araya geldiklerini vurgulayan Geilen, "Türkiye'deki ortağımız Met-Gün Grup, bu girişim grubunun ihaleyi kazanması konusunda büyük emekler verdi. Birlikte çalışarak elde ettiğimiz başarı dünya çapında ses getirdi. Türkiye'ye yaptığımız yatırımlarla da bu konuya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geilen, Türkiye gibi dünyanın en önemli ekonomilerinden birinin lokomotif sektörlerinden otomotivin daha da ileriye gitmesi için küreselde elde ettikleri tecrübeleri aktaracaklarını belirtti.