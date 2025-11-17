Haberler

Türk Yatırımları Kırgızistan'da 1,4 Milyar Doları Aştı

Türk Yatırımları Kırgızistan'da 1,4 Milyar Doları Aştı
Güncelleme:
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının 1 milyar 400 milyon doları geçtiğini açıkladı. TÜKİD'in açılışında konuşan Ökem, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini ve Türk firmalarının Kırgızistan'da aktif olarak çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının 1 milyar 400 milyon doları aştığını bildirdi.

Türkiye- Kırgızistan İş Adamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneğinin (TÜKİD) yeni hizmet binasının açılışında konuşan Ökem, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Kırgızistan'da madencilik, turizm, enerji, inşaat ve ulaştırma gibi sektörlerde yaklaşık 360 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Ökem, Türk yatırımlarının 1,4 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını ifade etti.

TÜKİD'in 2020'de kuruluşundan bu yana iş insanlarını bir araya getirdiğini ve Kırgızistan'ın ekonomik ile sosyal kalkınmasına katkı sunduğunu vurgulayan Ökem, "İş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Bu ofisin kurulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Derneğin, iki ülke iş çevreleri için önemli bir buluşma noktası olduğunu kaydeden Ökem, TÜKİD'in kapılarının, kanunlara uygun şekilde iki milletin faydasına çalışan tüm Türk ve Kırgız iş insanlarına açık olduğunu aktardı.

Ökem, "TÜKİD'i, firmalarımızı ve iş insanlarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Kırgızistan hükümetine bize karşı gösterdikleri iyi niyet ve destek yaklaşımından dolayı özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Jalın Jeenaliyev de Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk büyükelçiliğini açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

İki ülke cumhurbaşkanlarının destekleriyle ikili ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini söyleyen Jeenaliyev, Türk yatırımcılarını desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

TÜKİD ile işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Jeenaliyev, yeni ofisin iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Yolsuzlukla Mücadele İş Konseyi (YMİK) Genel Sekreteri Nuripa Mukanova ise TÜKİD'in 2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığını yaptığı konseyin üyesi olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi
