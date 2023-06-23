Ticaret Bakanlığının "Yurt Dışı Yatırım Anketi"ne göre, Türk yatırımcıların 128 ülkede 2 bin 33 yatırımı bulunuyor. Deniz ve Kara Kuvvetlerinin bir silahı daha yerlileşiyor. Air Defender tatbikatına katılan Türk pilotlar takdir topladı. Milli parklar ve tabiat parkları bayram tatiline hazır. Depremzedeler için Kırıkhan'da inşa edilen geçici yaşam konutlarında sona gelindi. Hurdacı kardeşler kurdukları "atık müzesi" ile geri dönüşüme dikkat çekiyor. Sıcaklık artarsa Marmara'da müsilaj tetiklenebilir.

6 Nisan 1920

1- Türk yatırımcıların 128 ülkede 2 bin 33 yatırımı bulunuyor

Ticaret Bakanlığının "Yurt Dışı Yatırım Anketi"ne göre, 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında yaptıkları yatırımların sermaye pozisyonu 50,8 milyar dolar oldu

Bu yatırımlarda ilk sırada 189 yatırım ve 21,2 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Deniz ve Kara Kuvvetlerinin bir silahı daha yerlileşiyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 25 milimetre KBA silahının namlusu yerli yapılıp seri üretime hazır hale getirildi

MKE AŞ, Türkiye'nin deniz platformlarında ve zırhlı muharebe araçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyacağı 25 milimetre silah sistemlerini tümüyle yerli ve milli imkanlarla karşılamak için çalışmalar yürütüyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Air Defender tatbikatına katılan Türk pilotlar takdir topladı

NATO tarihindeki en büyük intikalli hava tatbikatına, 3 Türk F-16 savaş uçağı katılırken Amerikalı ve Alman havacılar, tatbikat boyunca 40'a yakın sorti yapan Türk pilotlardan övgüyle bahsetti

Birlik Yer Değiştirme Komutanı Albay Ersin Özmen: "Bizim için harp hazırlığımızı göstermek ve NATO üyesi ülkelerle işbirliğimizi artırmak için güzel bir fırsat oldu"

(Tuğrul Çam-Schleswıg/Jagel Hava Üssü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli parklar ve tabiat parkları bayram tatiline hazır

Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan korunan alanlara, Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ziyaretlerin de huzur içinde geçmesi amacıyla bakım ve tadilattan güvenliğe kadar çeşitli önlemler alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, vatandaşları orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Depremzedeler için Kırıkhan'da inşa edilen geçici yaşam konutlarında sona gelindi

Konutlardan sorumlu koordinatör Kaymakam Osman Kurt:

"Cumartesi günü itibarıyla yaklaşık 50-60 ailemize anahtar teslimini yapacağız. Kırıkhan'da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız"

(Recep Bilek-Ergün Haktanıyan/Hatay)

6- Hurdacı kardeşler kurdukları "atık müzesi" ile geri dönüşüme dikkat çekiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde geçmişte hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve 5 yıl önce kurdukları atık entegre tesiste yılda 290 bin ton atığı geri dönüştüren 4 kardeş, açtıkları müzede sanatçıların atıklardan hazırladığı yüzlerce eseri sergiliyor

Şirketin yönetim kurulu üyesi Zeki Çiçek: "Yerli ve yabancı turistler, yeni evlenen çiftler, öğrenciler geliyor, hem sıfır atıkla ilgili bilgi alıyor hem müzeyi geziyorlar. Ülkemiz adına bir farkındalık yaratmak istedik"

(Halil İbrahim Sincar-Selahattin Erol/Mardin)

7- Sıcaklık artarsa Marmara'da müsilaj tetiklenebilir

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar:

"Geçen yıl Marmara Denizi'nde müsilaj görmedik. Bu sene de şanslıydık. Çünkü tam müsilajın oluşabileceği dönemler biraz serin geçti"

"Marmara Denizi'nde şu an için hava ve deniz suyu sıcaklıkları normal seviyede hatta mevsim normallerine göre bir tık aşağıda. Fakat su sıcaklıklarının artışıyla birlikte tekrar müsilaj görme riski söz konusu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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