Türk un sanayisi bu yıl 3 milyon ton ihracat hedefliyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, 2025 yılında 2 milyon 345 bin ton un ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Suriye pazarında önemli bir artış sağlanırken, 2026 yılı için 3 milyon ton ihracat hedefleniyor.

Türk un sanayisi geçen yılı 2 milyon 344 bin 528 ton buğday unu ihraç ederek 873,2 milyon dolarlık gelirle kapatırken bu yıl için 3 milyon ton ihracat hedefi belirledi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonundan (TUSAF) yapılan açıklamaya göre Türk un sanayisi, güçlü üretim altyapısı ve yaygın ihracat ağıyla ülkenin gıda arz güvenliğinde stratejik bir rol üstleniyor. Sektör, çeşitli ülkelere yaptığı ihracatla dış ticarete katkı sağlarken oluşturduğu istihdam ve katma değerle de ekonomiyi destekliyor.

2025 yılı genelinde ihracat oranında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmasına karşın pazar çeşitliliğini koruyan sektör, özellikle Orta Doğu, Afrika ve bazı uzak pazarlarda güçlü performans sergiledi. Ortalama ihracat fiyatı ton başına yaklaşık 373 dolar seviyesine yükselirken Aralık 2025'te 208 bin 20 ton un ihracatı gerçekleştirilerek, 74,8 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, 2025 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 22,5 düşüşle 2 milyon 345 bin ton seviyesinde tamamlandığını bildirdi. Çakmak, "Aylık bazda bakıldığında Aralık 2025 ihracat rakamlarımızın bir önceki yılın aynı ayıyla büyük ölçüde benzer seviyelerde gerçekleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde sektör olarak daha fazla sorumluluk alarak performansımızı yeniden yükseltmeyi ve 2026 yılında 3 milyon ton ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yapılan ihracatta artış

Türk un sanayisinin geçen yıl Suriye başta olmak üzere çeşitli pazarlarda güçlü artışlar kaydettiğini vurgulayan Çakmak, "Aralık 2025'te Suriye'ye yapılan buğday unu ihracatı 56 bin 972 ton ve 19,7 milyon dolar seviyesine ulaşarak, bir önceki yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 41,3, değerde yüzde 48,8 artış gösterdi. Yıl genelinde ise Suriye'ye ihracat 629 bin 727 ton ve 214,3 milyon dolara ulaştı. Bu performans, Suriye'yi Türk un sanayisinin en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, aynı dönemde Irak pazarında ihracat hacminde gerileme yaşandığına dikkati çekerek, Afrika, Orta Doğu ve bazı uzak pazarlarda sağlanan artışların pazar çeşitliliğini ve esnekliğini ortaya koyduğunu, Gana, Somali, Küba, Endonezya ile bazı Afrika ülkelerinde kaydedilen artışların, alternatif pazarlardaki güçlü konumu desteklediğini bildirdi.

İstanbul ve Gaziantep un ihracatında lider

Sektörün geçen yıl 2 milyon 344 bin 528 ton buğday unu ihracatı gerçekleştirerek 873,2 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiğini belirten Çakmak şunları kaydetti:

"İller bazında İstanbul ve Gaziantep ihracatta liderliğini korurken Çorum, Aydın, Bursa ve Edirne gibi illerde kaydedilen artışlar, sektörün coğrafi olarak yaygın ve dengeli bir üretim-ihracat yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. 2025 yılını güçlü bir üretim altyapısı ve geniş pazar ağıyla tamamlayan sektör, 2026 yılına daha iddialı hedeflerle hazırlanıyor. 2026 yılı için belirlenen 3 milyon tonluk ihracat hedefi, sektörün üretim kapasitesine ve küresel pazarlardaki deneyimine duyulan güveni yansıtıyor."

