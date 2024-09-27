Türk Un Sanayi, İhracat Şampiyonluğunu Sürdürecek

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türk un sanayisinin yüksek lojistik imkanlara sahip ve ihracatta tecrübeli olduğunu belirterek, "Eminiz ki 9 yıldır sürdürdüğümüz ihracat birinciliğini önümüzdeki on yıllar boyunca da sürdüreceğiz." dedi.

Ulusoy, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeş ülke olması, Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki Avrasya'nın merkezinde yer alması ve lojistik anlamda bir hub olarak öne çıkması nedeniyle etkinliği burada düzenlediklerini dile getiren Ulusoy, bu ülkenin özellikle konumundan dolayı gıda güvenliğine önemli katkılar sağladığını anlattı.

Ulusoy, etkinlikte bu yıl sürdürülebilirliğin ele alındığını ve "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlendiğini kaydederek, "İklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) bu yıl 11-24 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek. Hem konumuzu belirlerken hem de Bakü'yü tercih ederken bu durum etken oldu." diye konuştu.

"Bereketli bir tahıl sezonu geçirdik"

Eren Günhan Ulusoy, sona eren tahıl hasat sezonunun bereketli geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK, birinci bitkisel üretim tahmininde 21 milyon tonluk buğday üretimi tahmin etti. Arpa ve tahıla baktığımızda da 8,5 milyon ton ve 8 milyon tonluk tahminler görüyoruz. Genel olarak baktığımızda verimli ve bereketli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Üretim rakamlarının sezonun sonunda bir miktar düşürülebileceğini tahmin ediyoruz, iklim şartlarında yaşanan değişimlerden dolayı. Enflasyonun her alanda hissedildiği ve girdi maliyetlerindeki artışın hissedildiği bir dönemdeyiz. Fiyat olarak baktığımızda önceki yıllara göre çiftçimiz açısından daha düşük bir artışla karşılaştık. Ancak bunu dünya piyasasıyla karşılaştırırsak dünya piyasasının katbekat üstünde bir artış gerçekleşmiş oldu. Çünkü dünya fiyatları önceki sezona göre oldukça düştü. 400 dolarlardan 220 dolarlara inen bir dünya fiyatı görmekteyiz buğdayda."

Ulusoy, çiftçinin gelir artışı için verimin önemli bir parametre olduğunu, maliyetlerden ve düşük fiyat artışından en az düzeyde etkilenmenin yolunun verimi artırmaktan geçtiğini söyledi.

"Tarımsal üretim planlaması devrim niteliğinde bir karar"

IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, gelecek sezonda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek tarımsal üretim planlamasının öneminden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Tarımsal üretim planlamasına geçiyoruz ve bu planlamada kaynakların doğru kullanımı için su, toprak ve pazar şartlarına göre, bölgesel olarak ürünlerin desenine göre teşvikler verilecek veya verilmeyecek. Bu verimlilik için önemli bir adım. Bunun yanında iklim değişikliği şartlarına uygun dayanıklı, yerli ve milli tohumların kullanımı verimliliği artıracaktır. Tabii burada şunu belirtmem lazım, biz buğdayı nihai olarak tüketicinin kullanması için üretiyoruz. Yani tarladan sanayiciye, sanayiciden fırına, fırından tüketiciye... Tüketicinin isteklerini en iyi sanayici anlıyor. Dolayısıyla sözleşmeli tarım aracılığıyla sanayinin gerçekten ihtiyacı olan, tüketiciye en doğru ürünü sağlayacak olan, aynı zamanda ekim alanlarındaki iklim şartlarını karşılayacak olan tohumların kullanılması için sözleşmeli tarım oldukça önemli. Bu hem verimliliğe fayda sağlayacak hem de ürün kalitesini artıracak."

Ulusoy, tarımsal üretim planlamasının ve sözleşmeli tarımın verimin artırılması açısından kritik olduğunu vurguladı.

"Un ihracatındaki şampiyonluğumuzu uzun yıllar sürdüreceğiz"

Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci olmasına rağmen un sanayisinin yüzde 45-50 kapasite ile çalıştığının altını çizen Ulusoy, "Lojistik imkanlarımız oldukça kuvvetli. Sanayicimiz ihracatta tecrübeli. 2050'ye giden ve dünyanın 10 milyar, Türkiye'nin 105 milyon nüfusa ulaştığı projeksiyonda sektörümüzün altyapısı bu gelişmeye hazır. Eminiz ki 9 yıldır sürdürdüğümüz ihracat birinciliğini önümüzdeki on yıllar boyunca da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ulusoy, buğday ekim alanlarının son yıllarda ülke genelinde 7 milyon hektarın üzerine tekrar çıktığını anımsatarak, gelecek sezonda da en az 7 milyon hektarlık ekim beklediklerini sözlerine ekledi.