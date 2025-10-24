Haberler

Türk Telekom'un Yeni CEO'su Ebubekir Şahin Oldu

Türk Telekom'un Yeni CEO'su Ebubekir Şahin Oldu
Güncelleme:
Türk Telekom'da CEO'luk görevine Ebubekir Şahin atandı. Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna liderlik edecektir. Önceki CEO Ümit Önal'a teşekkür edildi.

Türk Telekom'da, Ceo'luk görevine Ebubekir Şahin getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevinde bulunan Şahin, Türk Telekom'un Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna yönelik çalışmalarına liderlik edecek.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu yaptığı açıklamada; " Türk Telekom'da 6 yılı aşkın süredir CEO olarak görev yapan ve sektörün önemli kilometre taşlarında şirketimize önemli katkılar sunan Ümit Önal'a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO'muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir" dedi.

185 yıldır iletişimin her dönemine liderlik eden, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom'un CEO'luk görevini 24 Ekim 2025 itibariyle Ebubekir Şahin yürütecek.

Yatırımlarını, ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, "Ülkemizin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk Telekom ailesinin 34 bini aşkın çalışanıyla, 81 ilin her köşesinde çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal'a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal'a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO'muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir" dedi.

Ebubekir Şahin kimdir

1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı. Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Memur, Refah-Yol hükümetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu. Ardından 2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. 2014 - 2017 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı. 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, 18.10.2023 tarihinde yeniden seçilerek dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
