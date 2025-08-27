Türk Telekom'un Sabit Hizmetler İmtiyazı 2050'ye Kadar Uzatıldı

Türk Telekom'un Sabit Hizmetler İmtiyazı 2050'ye Kadar Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Bu anlaşma ile birlikte Türkiye'nin ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı sağlanması bekleniyor ve dijital dönüşümde önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Türkiye'nin sabit hizmetler altyapısı imtiyazı ile büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar ile sonuçlandırıldığını belirten Uraloğlu, "Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak" dedi.

İmtiyazın yenilenmesi ile birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme adım atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI, TÜRKİYE'NİN KAZANIMI'

Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, yüzde 60'ının ise Türkiye Varlık Fonu'na ait olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türk Telekom'un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye'nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom'un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye'nin kazanımıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev şirkete kayyum! Patron gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gündür uyumayan damat, pasta kesilirken yere yığıldı

Düğüne gölge düşüren olay! Gelin bu korkuyu ömür boyu unutamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.