Türk Telekom Sivas'ta Güneş Enerjisi Santrali Kuruyor

Teknolojiyi insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürmek için adımlar atan Türk Telekom, bu misyon ile sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulumu için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile bağlantı anlaşması imzaladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan Türk Telekom, çevresel ve sosyal alanlarda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Şirket, stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini azaltma, iklim riski yönetimine katkı sağlama ve finansal değer oluşturma amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Sivas Zara GES kurulumu için TEİAŞ ile elektrik iletim bağlantı anlaşması imzalayan Türk Telekom, 2025'in ilk aylarında temel atmaya hazırlanıyor. Yenilikçi teknoloji ve çevre dostu yaklaşımıyla öne çıkan GES yatırımı, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olacak.

"GES yatırımlarımız ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza hayatın her alanında ve memleketin dört bir yanında devam ediyoruz. Yarının dünyasını tasarlayan teknolojilere odaklanırken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Birçok kentte sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle; ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar geniş bir çerçevede enerji tasarrufu sağlanmasına destek oluyoruz. 5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı yaşama dair sunduğumuz çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlarken, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. GES yatırımlarımız ile karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda; şirketimiz için tahsis edilen toplam 405,8 MWe'lık GES kurulum kapasitesinin 96 MWe'lık bölümünü kapsayan ölçekte bir tesisi Sivas Zara'da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Yeni yılın ilk ayında temelini atacağımız santralin kurulumunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip projemiz aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğumuza katkı sağlayacak. Tarafımıza tahsis edilen 405,8 MWe'lık GES kurulum kapasitesinin kalan bölümünü ise önümüzdeki dönemde iki farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla tamamlamayı planlıyoruz. Farklı şehirlerde gerçekleştireceğimiz GES yatırımlarımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

2025'in ilk aylarında temelleri atılarak yıl içerisinde tamamlanması beklenen GES, yıllık 200 milyon kWh'a yakın enerji üretimi ile Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak. - İSTANBUL