Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Türk Telekom, Temmuz başından itibaren fiyatlara yüzde 38'e varan zam yapacağını duyurdu. Paket ücretleri ve bazı hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Döviz kurundaki yükseliş teknolojik ürün ve hizmetlere yansımaya devam ediyor. Türk Telekom da 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı.

YÜZDE 38 FİYAT ARTIŞI

Firma, sabit internet hizmetlerindeki paketlere yüzde 38 oranında fiyat artışına gitti. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

YENİ FİYAT LİSTESİ

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

BİREYSEL TARİFELER

KURUMSAL TARİFELER

DİĞER ÜCRETLER