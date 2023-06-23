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Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Ekonomi Haberleri

Türk Telekom, Temmuz başından itibaren fiyatlara yüzde 38'e varan zam yapacağını duyurdu. Paket ücretleri ve bazı hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Döviz kurundaki yükseliş teknolojik ürün ve hizmetlere yansımaya devam ediyor. Türk Telekom da 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı.

Firma, sabit internet hizmetlerindeki paketlere yüzde 38 oranında fiyat artışına gitti. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Haberler.com / Burak Yıldırım - Ekonomi

Türk Telekom Zam Teknoloji Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

ben diğer oparatör sınırsız 1000 megabit internete yüz lira zam yaptı diye söyleniyordum şimdi vazgeçtim adamlara türbe yapmak lazımmış bunların bu fiyatların yanında çok mübarek bir rakamda hizmet veriyorlarmış kıymetlerini bilememişiz türk telekomun tarifeleri çok pahalı

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Dr.Kimbel:

Faiz yükseldi dollar düsecek gelecek ay dollar 10 tl olacak peki Türk Telekom indirim yapacakmi Almanyada sinursiz internet kullaniyorum 150 gb hizinda ayda 5 Euro ödiyorum bunun icinde telefon fax ve tv var

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