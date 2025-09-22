Türk Telekom'dan kadın girişimcilere mentörlük ve hibe desteği

Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında kadın girişimcilere mentörlük ve hibe desteği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi insan odaklı çözümlere dönüştürme vizyonuyla sosyal fayda üretmeye ve toplumsal eşitliği desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğinde yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesiyle kadınlara kendi işlerini kurma ve dijital dünyada büyütme imkanı veriyor.

Başladığından bu yana 40 bine yakın kadının, yüz yüze ve çevrimiçi sunulan eğitimlerden yararlandığı "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentörlük ve hibe programı süreci devam ediyor. Proje kapsamındaki eğitimlere ve atölyelere katılan 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar, mentörlük ve hibe programına başvurabilecek.

"Dijital Çözümler ve Yazılım", "Yapay Zeka", "Kırsal Kalkınma", "Geleneksel El Sanatları", "Sosyal Girişim", "Yaratıcı Endüstriler" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevre" başlıklarında 7 farklı kategoride alınacak başvurular arasından belirlenecek 40 kadın girişimciye mentörlük desteği sunulacak.

Girişimci kadınlara dijital pazarlamadan e-ticarete, finansal okuryazarlıktan sosyal medya yönetimine kadar geniş bir yelpazede yetkinlikler kazandırılan projede, mentörlük programına katılanlar arasından seçilecek 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Kadınların ekonomik hayata tam ve eşit katılımını destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü olarak teknolojinin fırsat eşitleyici rolünün bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye değer katan projeler ürettiklerini vurgulayan Sancaktaroğlu, "2019'dan bu yana 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizle teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya nereden başlayacağını bilemeyen girişimci kadınlara rehberlik ederek, onların ekonomik hayata tam ve eşit katılımını destekliyoruz. Eğitim ve atölyelerin yanı sıra mentörlük ve hibe programımızla kadınlara sadece dijital araçları etkili kullanmayı öğretmeyi değil, aynı zamanda kendi başarı hikayelerini yazmaları için cesaret ve ilham vermeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sancaktaroğlu, projenin bu yılki mentörlük ve hibe sürecinin katılımcılar için faydalı olmasını dileyerek, kadınların dijital dünyadaki varlığını güçlendirmeyi ve daha fazla kadının hayallerine ulaşmasına destek olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

-"Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda büyük bir önem taşıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal da kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını artırmak ve onların iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamanın, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda büyük bir önem taşıdığını aktardı.

Güler, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, kadınların yalnızca iş kurmalarını değil, aynı zamanda işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmeleri için de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Bu proje, kadın girişimcilerimize dijital dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirme, yeni iş modelleri geliştirme ve rekabet güçlerini artırma imkanı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu işbirliği sayesinde kadınların başarı hikayelerinin çoğalacağına, hem yerelde hem de küresel ölçekte ses getiren girişimlere imza atacaklarına inandıklarını aktaran Güler, kadınların gücünün ekonomiye daha fazla yansımasının, sadece girişimcilik ekosistemini değil, tüm toplumun refahını artıracağını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan ise projenin kadınların ekonomik olarak güçlenmesini teşvik ederek tüm toplum için daha adil, sürdürülebilir ve refah dolu bir geleceğin kapılarını aralamaya destek olmayı amaçladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Kadın girişimcilerin iş kurma ve geliştirme potansiyellerinin tam olarak kullanılması, Türkiye ekonomisinin yeni iş fikirleri, ürünler ve hizmetlerle desteklenerek daha hızlı büyümesine katkı sunacak. Kapsayıcı bir vizyonla toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına dönük iş fikirlerinin hızlandırılması, daha dayanıklı bir ekonomik yapı oluşturulmasına katkıda bulunacak. Projemizin yeni döneminde de kadın girişimcileri desteklemeye devam etmekten gurur duyuyoruz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise özellikle kadınlar başta olmak üzere bireylerin dijital yetkinliklerini geliştirmek adına değerli paydaşlarla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Caldu, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde, girişimci kadınlara yönelik mentörlük ve hibe programını başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle girişimci kadınların dijital dünyada daha etkin olmalarını sağlarken, mentörlük desteğimiz ve sunduğumuz hibelerle işlerini büyütmelerine, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmalarına ve sürdürülebilir şekilde gelişmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.