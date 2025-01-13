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Türk Telekom, CES 2025'te Yerli Girişimleriyle Global Arenada Yer Aldı

Türk Telekom, CES 2025'te Yerli Girişimleriyle Global Arenada Yer Aldı
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Türk Telekom'un TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı, CES 2025'te Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu sergileyerek yerli teknolojilerin uluslararası tanıtımını yaptı. CEO Ümit Önal, yerli girişimlerin küresel pazarda rekabet gücünü artıracak potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Türk Telekom'un, yenilikçi teknoloji girişimlerini desteklemek ve girişim ekosisteminde değer oluşturmak için kurduğu TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı girişimleri, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2025'te Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu uluslararası arenada sergiledi.

Dünya devlerine ileri teknoloji ürünleri ve projeleriyle ev sahipliği yapan CES (Consumer Electronics Show), Las Vegas'ta 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği fuarda Türk girişimler de yerini aldı. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures PİLOT girişimleri, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2025'te Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu dünyaya taşıdı.

Bu yıl 'Dive In' ana temasıyla kapılarını açan CES 2025'te; yapay zeka, dijital sağlık, mobilite ve sürdürülebilirlik konuları öne çıkarken, fuardaki PİLOT girişimleri de enerji, perakende, tedarik zinciri, eğitim alanlarında yapay zeka, sanal gerçeklik, büyük veri üzerine kurulu yenilikçi girişimlerini tanıttılar. Bu kapsamda fuarda; yapay zeka destekli müşterinin sesi platformu Artiwise, bulut tabanlı perakende teknolojileri platformu egaranti, tedarik zinciri alanında bulut tabanlı maliyet tahminlemesi yapan Costifier, enerji çözümleri kapsamında yeni nesil karbon azaltım hizmetleri sunan Some Carbon, GEN AI alanında yapay zeka ve kitle kaynaklı veri platformu Coone ve eğitim teknolojileri alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformu Nara, yerli teknolojilerini katılımcılara ve yatırımcılara tanıtma fırsatı buldu.

"Yerli girişimlerin ülkemizin küresel ekonomideki rekabet gücünü artıracak üretimlerini destekliyoruz"

CES 2025'in Türk girişimlerin dünya sahnesine çıkışı için çok önemli bir platform olduğunu belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom Ventures olarak, yerli girişimlerimizin yenilikçi çözümleriyle sadece bugünün gereksinimlerini değil, yarının teknoloji dönüşümünü de şekillendireceğine inanıyoruz. Bu vizyonla yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli girişimleri 10 yılı aşkın süredir destekleyerek gelişmelerine öncü oluyoruz. Şirket olarak, yalnızca girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel arenada büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te girişim hızlandırma programımız PİLOT girişimleri ileri teknoloji çözümleriyle yer aldı. CES Fuarı gibi dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinde yer almak, destekçisi olduğumuz girişimlerin inovasyon ve yetkinliklerini sergileme fırsatı sunuyor. Bu, hem ülkemizin teknoloji ekosistemine katkı sağlama hem de Türk girişimlerinin uluslararası ölçekte daha fazla tanınması adına büyük önem taşıyor. Amacımız; TT Ventures PİLOT programımız ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenaya taşıyacak 'unicorn'lar ortaya çıkarmak. Türkiye ve global pazarlar arasında teknoloji köprüsü olma yolundaki hedefimize, San Francisco'daki TT Ventures ofisimiz ile sürdürüyoruz. PİLOT ile girişimlere sadece finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara küresel pazarlarda büyüyebilmeleri için gerekli olan iş geliştirme, mentorluk ve networking fırsatlarını da sunuyoruz. Şirket olarak, ülkemizin küresel ekonomideki rekabet gücünü artırmasını sağlayacak yerli girişimleri uluslararası arenada destekleyerek, girişimcilik ekosistemini büyütmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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