Türk Teknoloji Girişimleri CES 2025'te Dünya Sahnesinde

"Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı" kapsamında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show'a (CES 2025) katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı.

İstanbul Kalkınma Ajansından (İSTKA) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas şehrinde 7-10 Ocak'ta düzenlenen dünyanın tüketici elektroniği fuarı CES 2025'te, Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile CES 2025 Türkiye Turcorn Pavilyonu kuruldu.

İSTKA, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türk teknoloji girişimcileri, paydaş ve temsilcilerden oluşan heyetle fuara güçlü bir katılım sağlanıyor.

150'den fazla ülkeden teknoloji şirketlerinin katıldığı uluslararası fuarda, Türk startuplar geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle dikkati çekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü'nün katılımıyla açılışı yapılan Türkiye Turcorn Pavilyonu'nda yapay zeka destekli dijital ikiz inşaat yönetim platformlarından karbon emisyonlarını yeşil yakıtlara dönüştüren ileri teknolojilere kadar geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor.

Sürdürülebilir modada mantar tabanlı malzemeler kullanan, atık lastikleri enerji depolama teknolojilerinde kullanılabilecek yeni ham maddelere dönüştüren, sürdürülebilir biyopestisitler ile biyositler için mikrokapsülleme teknolojileri geliştiren girişimler fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor.

Çocuklar için bilim ve sürdürülebilirlik odaklı STEM oyuncakları gibi yaratıcı projeler, Türkiye'nin teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki inovasyon gücünü dünyaya tanıtıyor.

34 Türk teknoloji girişimi yer aldı

CES 2025 Türkiye Turcorn Pavilyonu'nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan 34 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

Türkiye Turcorn Pavilyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri, yenilikçi ürün ve çözümleriyle global ilgi odağı oldu. Dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik, oyun, sağlık, SaaS, yapay zeka, lojistik gibi farklı teknoloji kategorisinden girişimler ürünlerini sergiledi.

Türk startupları, CES 2025'te dört gün boyunca küresel teknoloji pazarında kendilerini tanıtma fırsatına sahip olacak. Girişimciler, inovatif ürün ve teknolojilerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunarak, potansiyel müşterilerle birebir görüşmeler yapabilecek, sektör liderleriyle etkileşime girerek yeni iş fırsatları yaratabilecek.

Ayrıca, yatırımcılarla yapacakları görüşmeler sayesinde, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar kurma şansı elde edecekler.

Öte yandan, Türk Hava Yolları, CES 2025 Türkiye Heyeti'ne özel bir sponsorluk anlaşması kapsamında, katılımcılara indirimli bilet temin ederek, Türk girişimcilerinin fuara katılımını destekliyor. Söz konusu desteklerle, Türk teknoloji girişimcilerinin global başarı hikayeleri yazmalarına olanak tanınması amaçlanıyor.