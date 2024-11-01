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Türk Somonu Çin'de Tanıtıldı

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), 'China Fisheries & Seafood Expo 2024'te Türk somonunu tanıttı ve Uzak Doğu pazarlarında tanıtım faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de düzenlenen "China Fisheries & Seafood Expo 2024"te Türk somonunu tanıttı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, tescilli Türk somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Çin'de organize edilen fuara katılım sağlanarak Türk somonunun Uzak Doğu pazarlarında tanıtıldığı belirtildi.

Qingdao şehrinde bu yıl 27. kez gerçekleştirilen fuarda, 48 ülkeden 2 bin 696 katılımcı olduğu vurgulandı.

Firma temsilcilerinin, Türk somonunun yanında diğer deniz mahsulleri için de birçok talep aldığı, Çinli alıcılar tarafından sektöre gösterilen ilginin firmalar arasında daimi iş birliğine dönüşmesi için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Türk somonunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
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