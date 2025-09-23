Türk Şirketleri Tarım Teknolojileriyle Global Pazarda Yer Alıyor

Tarım teknolojileri geliştiren Türk şirketleri, bu alandaki ürünleriyle diğer ülkelerin de gıda üretimi ve verimliliğine katkı sağlıyor.

Tarım teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmalar TEKNOFEST İstanbul'da Tarım Teknolojileri Kümelenmesinde (TÜME) de ürünlerini sergiledi.

Gübre yönetimi ekipmanları üreten EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerindeki gübrenin işlenmesine yönelik makineler geliştirdiklerini anlattı.

Bu makinelerle gübreyi topladıklarını, homojen hale getirdikten sonra katı ve sıvı olarak ayrıştırdıklarını aktaran Tepe, "Böylece gübre, el değmeden çiftlik dışına çıkartılabiliyor hatta bunu komposta dönüştürdükten sonra paketleyerek satışa sunulabilecek hale getiriyoruz. Topraktan gelen mahsulü tekrar toprağa vererek ürünün daha da faydalı hale gelmesini sağlıyoruz. Gübre yönetiminde Türkiye'de sektör lideriyiz, dünyada kendi alanımızda ilk 3'teyiz, şu anda 70 ülkeye ihracat yapıyoruz, en büyük pazarlarımız, ABD, Japonya ve Hollanda. Türkiye'nin AB standartlarına uygun üretim yapan tek firmasıyız." dedi.

Tepe, yeni nesil teknolojilerle hayvancılık yapmanın ve bir çiftlikteki gübre yönetiminin önemine işaret etti.

Norveç'teki balık üretimi için ürün satıyor

Su ürünleri üretimine ilişkin filtre teknolojileri geliştiren Mat Filtrasyon Teknolojileri Ozon Üretim Müdürü Korat Eriş de akvaryum ve balık çiftliklerine özel tasarım çözümler sunduklarını bildirerek, "Türkiye'de ve dünyadaki balık çiftliklerine yüzde 99'a varan ihracatımız mevcut, şu anda 67 ülkeye ihracat yapıyoruz, Norveç, İskandinav ülkeleri, İsveç, İsviçre, Japonya ve Kanada gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor. Müşterilerimizin farklı balık ve deniz ürünü türlerine göre dizayn taleplerini karşılıyor, kendi tasarımımız olan ürünlerin imalatını yapıp kurulumlarını gerçekleştiriyor ve devreye alıyoruz." diye konuştu.

Geliştirdikleri ürünlerin hem insan sağlığı hem de balık verimi açısından katkı sağladığını aktaran Eriş, "Türkiye'de bu sektöre çok fazla firma yatırım yapmak istiyor. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak daha teknolojik işlemlerle ilgili yatırım yapmak isteyen firmalarımız var, bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Süt miktarına milli takip

Hayvancılık sektörü için otomatik yem dağıtım teknolojileri üreten TEMPA Elektroteknik Kurucusu Alev Bahtiyar da yem makinelerini tasarımından kurulumuna her aşamasını yürüttüklerini, hayvancılıkta sürdürülebilir ve şeffaf bir üretim için çalıştıklarını söyledi.

Geliştirdikleri teknolojiyle maliyet, zaman ve stok bilgileriyle üreticiye ciddi avantajlar sağladığını bildiren Bahtiyar, bazı alanlarda ihracat da yaptıklarını söyledi.

Bahtiyar, yem makineleri ve yem hazırlama tesisleri alanında 50'den az hayvan sayısı olan işletmelere hizmet verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin süt toplamalarıyla ilgili milli bir ürün tasarlayıp Türkiye'de şu anda 80 noktada kullanılan bir sisteme dönüştürdük. Bu sistemde süt, hangi köyden, hangi müstahsil, birlik, kooperatif veya kişiler tarafından toplanıyorsa bütün bunlar bizim buluttaki yazılımımıza depolanıyor. STK'ler, işletmeler veya hatta Tarım ve Orman Bakanlığımız bile bu sistemlerden dataları alıp kurumun ihtiyaçlarına göre işleyebilir, kullanabilir. Çünkü buna göre desteklemeler ödeniyor. Bu sistem şu anda Türkiye'de kullanılıyor. Bu sayede kayıp kaçaklar önemli ölçüde önlendi, birliklerde şeffaflık sağlandı. Türkiye'de bunun yaygınlaşması durumunda net olarak hangi bölgeden ne kadar süt toplandı görülebilecek. Öte yandan ürünü soğuk zincirde tutarak hijyen de sağlanıyor."