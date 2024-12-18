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Türk şirketleri Avrupa'ya Letonya'dan açılacak

Türk şirketleri Avrupa'ya Letonya'dan açılacak
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Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasans, Türk şirketlerini Letonya'ya yatırım yapmaya ve ticari işbirliği yapmaya davet etti.

Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasans, Türk şirketlerini Letonya'ya yatırım yapmaya ve ticari işbirliği yapmaya davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'nde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Bahtijor Hasans, SANKON Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, öncelikle misafirperverlikleri için SANKON'a teşekkür etti. Büyükelçi Hasans, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için SANKON ile mevcut işbirliklerinin gelecekte de devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Letonya'nın Türkiye ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Toplantıya katılan şirketlere, Letonya Cumhuriyeti'nin yatırım imkanları, projeleri ve ekonomik ticari gelişmeleri hakkında bilgi veren Büyükelçi Bahtijor Hasans, Türk şirketlerini Letonya'ya yatırım yapmaya ve iki ülke arasında ticari işbirliği yapmaya davet etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise konuşmasında, Türkiye ile Letonya arasındaki kültürel ve siyasal bağların çok eski yıllara dayandığını belirtti. Cevahiroğlu, SANKON olarak, Türkiye ile Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Letonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ile işbirliklerinin süreceğini ifade etti. Türk şirketlerinin, Letonya'nın inşaat, altyapı, enerji, teknoloji ve sağlık gibi projelerinde yer almaya hazır olduklarını vurgulayan Cevahiroğlu, ayrıca ithalat ve ihracat ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını da belirtti.

Ferudun Cevahiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilerin en üst seviyelere çıktığını ve Türk şirketleri olarak bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ayrıca, Letonya'nın Avrupa Birliği üyesi olmasının, Türkiye için önemli bir stratejik müttefiklik anlamına geldiğini vurgulayan Cevahiroğlu, Türk şirketlerinin bu durumu da büyük bir öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Güneydoğu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, İç Anadolu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu ve Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu yetkilileri de katıldılar.

Toplantıda ayrıca Ankara Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay'da iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi adına yapacakları projelerden bahsetti.

Toplantı, Türkiye ve Letonya arasındaki ticari işbirliğinin daha da güçlenmesi ve Türk şirketlerinin Avrupa pazarına Letonya üzerinden açılmaları açısından önemli bir adım olarak kayda geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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