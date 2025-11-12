Türk Savunma Sanayisi Mali'de BAMEX Fuarı ile Güvenlik İhtiyaçlarına Çözüm Sunuyor

Türk savunma sanayisi, ürünlerinin kalitesi ve ihtiyaç duyan ülkelere yaklaşımıyla Afrika kıtasında terörle mücadele ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için güvenilir seçenek oluşturuyor.

Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX'25), ???????Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşlarını Afrika ülkelerinden askeri ve sivil heyetlerle buluşturdu.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı ve The Peak Defense Genel Müdürü Harun Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 5 ülkeden üst düzey delegasyonların katıldığı bir demo organizasyonu gerçekleştirdiklerini, burada delegasyonlar ürünleri görüp kullandıktan sonra karar verdiklerini, sözleşmelerin ortaya çıktığını söyledi.

Bu ihtiyacı görüp dünyada eşi benzeri olmayan, sadece heyetlerin, devlet delegasyonlarının katıldığı bir organizasyon yapıp, bunu demo ile taçlandırmak istediklerini anlatan Saraç, BAMEX'in bu fikirden yola çıktığını ifade etti.

Halihazırda bölgede birçok Türk savunma sanayisi ürününün satış ve pazarlamasını gerçekleştirdiklerini dile getiren Saraç, "Mali Afrika'nın en büyük, en gelişmiş ülkelerinden biri. Sahel bölgesinde bir terör koridoru var. Bölgedeki ülkeler savunma sanayi ürünlerine çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Ateşli silahlar, mühimmatlar, özellikle sınır güvenlik çözümleri, entegre silah sistemleri gibi birçok ihtiyaçları var. Bunları gördüğümüz için BAMEX'i ilk senesinde sadece Türk şirketlerine özel olacak şekilde organize ettik. Baykar, Makine ve Kimya Endüstrisi, Roketsan, ASELSAN gibi birçok şirketimiz de burada boy gösteriyor." diye konuştu.

BAMEX'i ilk duyurduklarında Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Amerika kıtasından çok ciddi talepler aldıklarını aktaran Saraç, "Türkiye dışından savunma sanayi şirketleri, ülke delegasyonları gelmek istediklerini bize ilettiler. Biz ilk senesinde Türk şirketlerimize özel olduğunu belirttik. İkinci senesinde BAMEX uluslararası şirketlere açık olacak. Uluslararası savunma sanayi şirketleri gelip burada ürünlerini sergileyebilecekler. Pavilyon olarak sergileyebilecekler. Türk pavilyonu, diğer ülkelerden gelecek pavilyonlar altında şirketler ürünlerini bizzat gösterebilecekler." bilgisini verdi.

Kaliteli ürün, doğru zaman ve uygun fiyat

Afrika'nın, Türk savunma sanayisi için nasıl bir potansiyel taşıdığına yönelik soruya karşılık Harun Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bölge terör konusunda özellikle çok ciddi savunma sanayi ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Türk savunma sanayimiz bu bölgenin, Afrika'nın, Mali'nin her türlü ihtiyacına ürün verebilecek, ürün sağlayabilecek durumda. Şirketlerimiz kazan-kazan ile çalışıyor. Karşı tarafı da kendisini de düşünüyor. Bu şu açıdan önemli: Kaliteli ürünü doğru zamanda, doğru ve uygun fiyata Afrika, Türk savunma sanayi şirketlerimizden tedarik edebilir. Bu açıdan BAMEX savunma sanayi şirketlerimiz için büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda Afrika için de kendi potansiyelini görebilmek, savunma sanayi ihtiyaçlarını giderebilmek için çok büyük önemi var. En yeni teknolojilere sahip ürünlere birebir erişebilecekleri şirketlerimiz var ve bu ürünleri çok rahat şekilde tedarik edip savunma ihtiyaçlarını giderebilirler."

Saraç, Türk savunma sanayisinin Afrika'daki imajına ilişkin de şunları kaydetti:

"Afrika'da halihazırda birçok sınır güvenlik sistemlerinden, çok farklı savunma sanayi ürünlerine kadar geniş bir çeşitlilikte iş yapıyoruz. Birçok devletle de kol kola projelerimiz var. Afrika ülkelerinin Türk savunma sanayi ürünlerine bakışı şu şekilde: Kesinlikle kaliteli ürün alabileceklerini biliyorlar. Kaliteli ürüne sıkıntısız şekilde sahip olabileceklerini biliyorlar. Türklere karşı da bir güven var. Bunu BAMEX ile beraber kullanıp, savunma sanayi ürünlerimizi Afrika'ya, Afrika'nın çözümlerine entegre edip kullanmamız gerekiyor."

Harun Saraç, BAMEX'in ikincisi için takvimi fuar sonrasında bildirimde bulunacaklarını, ancak şimdiden çalışmalara başladıklarını bildirdi.