Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 2 gümüş, 6 bronz madalya

TÜRK öğrenciler, Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda (IOAA 2023) 1 gümüş, 3 bronz madalya; Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türk öğrenciler, IOAA 2023'te 1 gümüş, 3 bronz madalya; Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında astronomi ve astrofizik dalında ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarımız katıldıkları olimpiyatta bayrağımızı gururla dalgalandırdı. TÜBİTAK olarak ilk kez katıldığımız olimpiyatta, ülkemizi temsil eden öğrencilerden; Tuna Tülümen gümüş madalya, Egemen Sarıtekin, Mehmet Öztürk ve Yiğit Karaca bronz madalya, Kaan Üstün mansiyon ödülü kazandı" dedi.

'GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

89 ülkeden 355 öğrencinin katıldığı 35'inci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Fatih Solak'ın gümüş madalya, Cengiz Eray Aslan, Çağan Ahmet Yanmaz ve Berke İnan Tol'un bronz madalya kazandığını kaydeden Kacır, "Ülkemizin bilim dünyasında yarınlarının teminatı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tüm bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle birlikte, yıllardır ortaya koyduğu siyasi irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesindedir. Şimdi biz uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Uzayı sadece birkaç ülkenin oyun sahası olmaktan çıkarmayı hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en büyük güvencemiz siz gençlerimiz olacaksınız. Bu vizyon ile sistematik ve kararlı bir şekilde gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.